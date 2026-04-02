تقديرات الجيش الإسرائيلي: السيطرة على عُمق 8 كيلو متر بلبنان بأسبوع ومنع خطر القذائف المضادة للدروع

يقدّر الجيش الإسرائيلي إتمام تمركزه بعمق 8 كلم داخل لبنان خلال أسبوع لمنع صواريخ مضادة للدروع. وتبحث القيادة السياسية المرحلة التالية، وسط عمليات برية ضد حزب الله، وخطط لهدم قرى حدودية، وإقامة مواقع عسكرية دائمة.

يقدّر الجيش الإسرائيلي، بأنه سيفرض سيطرته على عُمق 8 كيلو متر من الأراضي في لبنان، خلال أسبوع، الأمر الذي سيمنع خطر القذائف المضادة للدروع من الوصول للبلاد.

جاء ذلك بحسب ما أوردت هيئة البثّ الإسرائيلية العامّة ("كان 11")، مساء الخميس، مشيرة إلى أن "الجيش الإسرائيلي يُقدّر بأن المهمة العسكرية المتمثلة في التمركز على ’خط الدفاع المضادة للدروع’ (مقابل القذائف المضادة للدروع) في لبنان، على بُعد نحو ثمانية كيلومترات من الحدود الإسرائيلية، ستُستكمل في غضون أسبوع تقريبًا".

وذكر التقرير أن التمركز في هذا العمق، "يهدف إلى منع إطلاق قذائف مضادة للدروع باتجاه بلدات شماليّ إسرائيل"، القريبة من الحدود.

وأضاف أن القادة السياسيين سيناقشون "المرحلة التالية، وإمكانية سيطرة إسرائيل على المنطقة الأمنية، ​​عبر مواقع عسكرية دائمة، أو اتباع أسلوب آخر، لا يتضمن وجودًا فعليًا داخل الأراضي اللبنانية".

وأشارت إلى أن "أربع فرق عسكرية تواصل حاليًا عملياتها البرية ضد بنية حزب الله التحتية في جنوب لبنان".

وفي سياق ذي صلة، أوردت القناة الإسرائيلية 12، أن الجيش الإسرائيلي يُشير إلى وجود "فجوة" بين قيادة حزب الله، وما وُصف بـ"المستوى التكتيكي" في جنوب لبنان، فضلا عن تراجُع الأداء على الأرض، وتضرُّر معنويات عناصر الحزب.

وفي الوقت نفسه، يُلاحظ "امتناع بعض العناصر عن القتال، بل وتوجههم شمالًا"، وفق التقرير ذاته.

يأتي ذلك فيما أفادت تقارير إسرائيلية، الإثنين الماضي، أن منظومة الأمن الإسرائيليّة، تعتزم هدم جميع المنازل في الصف الأول من القرى اللبنانية، القريبة من السياج الحدودي في جنوب لبنان، ومنع سكانها من العودة إليها، وبناء مواقع عسكرية دائمة، وفق نهج سبق أن استخدمته في رفح وبيت حانون ومدن أُخرى في قطاع غزة المنكوب.

وذكر تقرير "هآرتس"، الإثنين، أن منظومة الأمن الإسرائيلية "ترى أن حزب الله يستخدم هذه القرى جميعها في عملياته ضد إسرائيل، ولذلك يجب تبنّي سياسة ’الأرض المحروقة’، لمنع عناصر حزب الله من العودة إلى هذه المناطق".