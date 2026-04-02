تستمر حصيلة ضحايا الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران بالارتفاع منذ بدايتها في 28 شباط/ فبراير، بعد اتساع نطاقها لتشمل عددًا من الدول العربية، فكم بلغ عدد ضحايا الحرب حتى اليوم الخميس؟

لبنانيون يتظاهرون في ساحة الشهداء ببيروت احتجاجًا على اغتيال إسرائيل 3 صحافيين في الجنوب (Getty Images)

تواصل الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران حصد الأرواح في عدد من الدول مختلفة، منذ بدئها في 28 شباط/ فبراير الماضي.

وفي ما يلي أحدث حصيلة لضحايا الحرب على إيران، التي تستند إلى بيانات نشرتها حكومات ومؤسسات عسكرية ومؤسسات صحية وهيئات إسعاف ومنظمات:

إيران

أفادت وكالة أنباء ناشطي حقوق الإنسان، "هرانا"، المستقرة في الولايات المتحدة، في الأول من نيسان/ أبريل، بمقتل 3527 شخصًا على الأقلّ في إيران، بينهم 1606 مدنيين منهم 244 طفلًا على الأقلّ، فضلًا عن 1212 عسكريًّا و709 أشخاص لم تحدّد صفتهم.

فيما صرّحت الحكومة الإيرانية، الإثنين، بمقتل 246 امرأة، و216 شخصًا دون الثامنة عشرة، و17 طفلًا دون الخامسة على الأقل منذ بدء الحرب.

وقال نائب وزير الصحة الإيراني، علي جعفريان، في 26 آذار/ مارس، إن عدد القتلى بلغ نحو 1937 على الأقل منذ بداية الحرب، بينهم 240 امرأة و212 طفلًا، مشيرًا إلى أن عدد الجرحى تجاوز 24800.

لبنان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل أكثر من 1345 شخصًا منذ بدء الحرب بين حزب الله وإسرائيل في الثاني من آذار/ مارس، بينهم 125 طفلًا و91 امرأة و53 فردًا من الطواقم الطبية، فضلًا عن إصابة 4040 شخصًا بجروح.

وبين المدنيين، 3 صحافيين قُتلوا السبت في غارة إسرائيلية استهدفت سيارتهم في جنوب البلاد.

كما أعلن الجيش اللبناني مقتل 9 من جنوده منذ بدء الحرب.

ولم يعلن حزب الله الخسائر في صفوف مقاتليه.

إسرائيل

صرّحت نجمة داود الحمراء والسلطات الإسرائيلية بمقتل 19 مدنيًّا في الجانب الإسرائيلي منذ بدء الحرب.

ومن بين هؤلاء، قُتل 16 مدنيًّا بهجمات صاروخية إيرانية، بينهم 14 إسرائيليًّا، 4 منهم قاصرون، وتايلاندي وفيليبينية.

وقُتل مدنيّان آخران في شمال إسرائيل إثر إطلاق صواريخ من لبنان.

كما قُتل مدنيّ إسرائيلي آخر قرب الحدود اللبنانية بنيران المدفعية الإسرائيلية، وهو ما عزاه الجيش الإسرائيلي إلى "خطأ" في عملياته.

وقالت نجمة داود الحمراء إن حصيلة الجرحى تخطت 510 أشخاص؛ أصيبوا بسقوط شظايا أو حطام أو في انفجارات جراء القصف الذي تقوم به إيران ردًّا على الهجوم الأميركي الإسرائيلي.

إضافة إلى إعلان الجيش الإسرائيلي مقتل 10 جنود في معارك في جنوب لبنان.

الولايات المتحدة الأميركية

أعلن الجيش الأميركي مقتل 13 جنديًّا، قُتل 6 منهم إثر تحطم طائرة للتزود بالوقود في غرب العراق، فيما قُتل 7 في الخليج خلال الأعمال العكسرية.

كما صرّح الجيش الأميركي بإصابة نحو 300 من عناصره في 7 دول في المنطقة منذ بدء الحرب، بينهم 10 اعتُبرت إصاباتهم خطرة، بحسب القيادة المركزية الأميركية.

فلسطين

لقيت 4 نساء حتفهنّ بسبب سقوط شظايا صاروخية بالقرب من الخليل في الضفة الغربية المحتلة، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

الخليج

أعلنت سلطات دول الخليج العربية والقيادة المركزية للجيش الأميركي، "سنتكوم"، مقتل 40 شخصًا في الخليج منذ بدء الهجمات الإيرانية، بينهم 21 مدنيًّا.

أما القتلى الآخرون فهم من القوات العسكرية وطواقم الأمن، وبينهم 7 عناصر أميركيين.

الإمارات

قُتل 11 شخصًا؛ 9 مدنيين وعسكريّان قَضَيا إثر حادث مروحية نُسب إلى عطل تقني.

الكويت

أعلنت المؤسسة العسكرية والحكومة عن 7 قتلى؛ جنديان كويتيان وعنصران في حرس الحدود و3 مدنيين، بينهم فتاة في الحادية عشرة وعامل هندي بمحطة لتوليد الكهرباء.

السعودية

أفاد الدفاع المدني بمقتل شخصَين.

البحرين

أعلنت وزارة الداخلية مقتل شخصَين. كما قُتل متعاقد مدنيّ مغربي مع القوات المسلحة الإماراتية في هجوم صاروخي إيراني، في أثناء "مهمة روتينية" إلى جانب قوة دفاع البحرين، وفق ما أعلنت البحرين والإمارات.

سلطنة عُمان

كشف مركز الأمن البحري عن مقتل بحّار في عرض البحر، فيما أعلنت السلطات مقتل عاملَين أجنبيَّين في هجوم بمسيّرة على منطقة صناعية.

قطر

أعلنت وزارة الدفاع مقتل 4 منتسبين للقوّات المسلّحة القطرية و3 مواطنين أتراك بينهم عسكري، في حادث تحطّم مروحية في المياه الإقليمية للدولة الخليجية.

العراق

أعلنت فصائل مسلّحة وسلطات محلّية مقتل 107 أشخاص على الأقلّ منذ بدء الحرب.

وقالت فصائل عراقية ومصادر أمنية، إن 73 مقاتلًا في الفصائل والحشد الشعبي قُتلوا بضربات جوية منسوبة إلى إسرائيل والولايات المتحدة.

كما قُتل 7 عناصر من الجيش العراقي في ضربة على موقع عسكري في محافظة الأنبار بغرب العراق، وفق وزارة الدفاع العراقية.

وقُتل عنصران في الشرطة في الموصل بشمال العراق في استهداف لموقعهما، فيما أُصيب 5 آخرون بجروح، بحسب وزارة الداخلية العراقية.

وقضى 6 عناصر من قوات البشمركة المسلحة التابعة لحكومة كردستان العراق، في هجومَين بصواريخ بالستية إيرانية على مقرّهم في محافظة إربيل.

وأبلغت مجموعات كردية عن مقتل 5 مقاتلين أكراد إيرانيين على الأقلّ في ضربات حمّلت إيران المسؤولية عنها على مواقع لها في شمال العراق.

كما أفادت سلطات الإقليم بمقتل حارس في مطار أربيل في هجوم جوي على المطار.

وقُتل ضابط في هجوم بمسيّرة تعرّض له مقرّ جهاز المخابرات الوطني العراقي، في حيّ سكني في وسط بغداد.

كما قُتل 4 أشخاص في غارة استهدفت منزلًا في بغداد يضمّ مستشارين إيرانيين يعملون إلى جانب فصائل عراقية، بحسب مصادر أمنية.

وأعلنت السلطات مقتل مدنيّ من شظايا صاروخ إثر ضربة على جنوب شرق بغداد.

سورية

أعلنت السلطات السورية مقتل 4 أشخاص من صاروخ إيراني سقط في السويداء جنوبي البلاد.

وأعلن التلفزيون السوري الرسمي إصابة 8 أشخاص، إثر تساقط شظايا في التاسع من آذار/مارس.

فرنسا

أعلنت فرنسا مقتل جنديّ فرنسي بمسيّرة إيرانية في إقليم كردستان.