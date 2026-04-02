خروج أكبر مصنعين للصلب في إيران عن الخدمة إثر ضربات

توقّف أكبر مصنعين للصلب في إيران بعد ضربات أميركية إسرائيلية، مع أضرار واسعة وتأخير إعادة التشغيل حتى عام، وفق نائب مدير العمليات في خوزستان مهران باكبين. شركة مباركة أكدت توقف الإنتاج. الحرس الثوري ردّ بهجمات وهدد بالتصعيد.

خرج أكبر مصنعين للصلب في إيران عن الخدمة، جراء سلسلة من الضربات الأميركية الإسرائيلية، بحسب ما أفادت الشركتان، اليوم الخميس.

ونقل موقع "ميزان أونلاين"، الخميس، عن مهران باكبين، نائب مدير العمليات في شركة خوزستان للصلب، قوله، إن "تقديراتنا الأولية تشير إلى أن إعادة تشغيل هذه الوحدات ستستغرق ما لا يقل عن ستة أشهر، وقد تصل إلى عام".

من جهتها، أعلنت شركة مباركة للصلب في محافظة أصفهان، وسط البلاد، أن "خطوط الإنتاج توقفت بالكامل نتيجة كثافة الهجمات".

وتعرّض كلا المصنعين لهجمات متكررة، منذ الأسبوع الماضي.

ونقل موقع "ميزان" عن باكبين قوله، إن "جميع وحدات وأفران صناعة الصلب في هذا المجمع الصناعي تضررت".

وذكرت شركة مباركة في ساعة متأخرة الأربعاء على موقعها الإلكتروني أنه بعد الهجمات "لا يمكن استئناف العمليات".

وشن الحرس الثوري الإيراني هجمات صاروخية وطائرات مسيرة على مناطق صناعية في أنحاء المنطقة وإسرائيل ردا على الهجمات التي استهدفت المصنعين.

كما هدد بمزيد من الرد في حال تكررت هذه الهجمات.

والصلب مادة ذات أهمية استراتيجية تُستخدم في الإنتاج الصناعي والعسكري، بما في ذلك صناعة الصواريخ والطائرات المسيرة والسفن.

وامتدت الحرب على إيران لكافة المنطقة، بعدما اندلعت في 28 شباط/ فبراير، إثر شن الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات على إيران، أسفرت عن مقتل المرشد الأعلى، علي خامنئي.