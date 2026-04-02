ماكرون: الحرب لا تتيح حلا دائما للملف النووي الإيراني و"تحرير" هرمز بعملية عسكرية غير واقعي

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أكد أن الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران لن تحل ملفها النووي، داعيا لمفاوضات معمقة. حذّر من تدهور الأوضاع دون اتفاق، واعتبر تحرير مضيق هرمز عسكريا غير واقعي، متهما الولايات المتحدة بإضعاف حلف النيتو.

أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، أن الحرب التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، لا تحل قضية البرنامج النووي الإيراني، داعيا إلى "مفاوضات معمقة".

وقال ماكرون للصحافيين خلال زيارة دولة إلى سيول "لن يوفر عمل عسكري محدد الأهداف، حتى لو استمر لبضعة أسابيع فقط، حلا دائما للمسألة النووية".

وأضاف أنه "إذا لم يكن هناك إطار للمفاوضات الدبلوماسية والفنية، فقد يتدهور الوضع مجددا في غضون أشهر أو سنوات".

وشدّد على أنه "فقط من خلال مفاوضات معمقة، والتوصل إلى اتفاق (...) يمكننا ضمان متابعة طويلة الأمد، والحفاظ على السلام والاستقرار للجميع".

مضيق هرمز

وقال الرئيس الفرنسي، إن أي عملية عسكرية لـ"تحرير" مضيق هرمز ستكون "غير واقعية".

وأضاف خلال زيارة إلى كوريا الجنوبية، أن "هناك من يدعو إلى تحرير مضيق هرمز بالقوة عبر عملية عسكرية، وهو موقف تُعبّر عنه الولايات المتحدة أحيانا".

وتابع "ذلك غير واقعي، لأنه سيتطلب وقتا طويلا للغاية، وسيعرّض كل من يعبر المضيق لتهديدات ساحلية من الحرس الثوري (الإيراني) الذي يمتلك قدرات كبيرة، فضلا عن صواريخ بالستية ومجموعة من المخاطر الأخرى".

إفراغ حلف شمال الأطلسي من مضمونه

واتهم الرئيس الفرنسي، نظيره الأميركي، بإفراغ حلف شمال الأطلسي (نيتو) من مضمونه، عبر "زرع الشك يوميا في التزامه"، داخل الحلف.

وقال ماكرون خلال زيارة إلى العاصمة الكورية الجنوبية، إنه "إذا كنا نزرع الشك كل يوم في التزامنا، فإننا نفرغه من مضمونه"، مضيفا أن "هذه مسؤولية تتحملها اليوم السلطات الأميركية عندما تقول كل صباح سنفعل هذا، ولن نفعل ذاك أو غيره".

وأضاف أن "هناك الكثير من الكلام، والكثير من التقلّب. نحن جميعا بحاجة إلى الاستقرار والهدوء والعودة إلى السلام، هذا ليس عرضا".

وفي ما يتعلق بالنيتو كما بالحرب على إيران، شدد ماكرون على أنه "يجب التحلي بالجدية، وعندما نكون جديين لا نقول كل يوم عكس ما قلناه في اليوم السابق"، في إشارة إلى مواقف ترامب.