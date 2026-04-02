محادثات دولية تستضيفها بريطانيا لإعادة فتح مضيق هرمز في ظل تصاعد الحرب

محادثات دولية في لندن بمشاركة نحو 35 دولة لبحث سبل إعادة فتح مضيق هرمز، في ظل إغلاق فعلي للممر الحيوي وتصاعد تداعيات الحرب على إيران، وسط غياب الولايات المتحدة ودعوات أوروبية لتنسيق تحرك مشترك.

تستضيف بريطانيا، اليوم الخميس، مشاورات دولية تهدف إلى إنشاء تحالف بين عدد من الدول لبحث سبل إعادة تشغيل الملاحة في مضيق هرمز، وذلك في أعقاب تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب، اعتبر فيها أن تأمين هذا الممر البحري الحيوي ليس مسؤولية واشنطن بل يقع على عاتق الدول الأخرى المستفيدة منه.

ومن المنتظر أن تدير وزيرة الخارجية البريطانية، إيفيت كوبر، اجتماعًا يُعقد عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة نحو 35 دولة، من بينها فرنسا وألمانيا وإيطاليا وكندا والإمارات، وذلك عند منتصف النهار بتوقيت لندن، لبحث الخيارات الممكنة لإعادة حرية الملاحة في المنطقة، فيما لن تشارك الولايات المتحدة في هذا الاجتماع.

ويأتي انعقاد هذه المشاورات بعد خطاب ألقاه ترامب مساء الأربعاء، قال فيه إن فتح المضيق يمكن أن يتم "بشكل طبيعي"، مشددًا على أن الدول التي تعتمد على هذا المسار لنقل النفط هي المسؤولة عن ضمان بقائه مفتوحًا.

التركيز على الألغام وحماية الناقلات

وفرضت إيران إغلاقًا فعليًا على مضيق هرمز، الذي تمر عبره قرابة 20% من إمدادات النفط العالمية، وذلك ردًا على الحرب الأميركية والإسرائيلية التي بدأت في أواخر شباط/ فبراير، ما جعل إعادة فتحه مسألة ملحّة للحكومات حول العالم، خاصة في ظل الارتفاع المتواصل في أسعار الطاقة.

وقال رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، إن الاجتماع المرتقب سيبحث "كافة الخيارات السياسية والدبلوماسية الممكنة" لإعادة حرية الملاحة في المنطقة، في إطار التحضير لمرحلة ما بعد التوصل إلى وقف إطلاق النار.

وكانت دول أوروبية قد رفضت في البداية طلبًا أميركيًا بإرسال قوات بحرية إلى المنطقة، نتيجة مخاوف من الانخراط المباشر في الحرب.

لكن مسؤولين أوروبيين أوضحوا أن القلق المتزايد من انعكاسات ارتفاع أسعار الطاقة على الاقتصاد العالمي دفع هذه الدول إلى تغيير موقفها، والعمل على تشكيل تحالف دولي لبحث آليات إعادة فتح المضيق فور التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

وأضاف هؤلاء أن الاجتماع المقرر اليوم يمثل أول لقاء رسمي لهذه المجموعة، على أن تتبعه اجتماعات أكثر تفصيلًا خلال الأسابيع المقبلة، بمشاركة مخططين عسكريين.

وأشار أحد المسؤولين الأوروبيين إلى أن المرحلة الأولى من أي خطة محتملة ستتمحور حول إزالة الألغام وتأمين سلامة الممر الملاحي، على أن تليها مرحلة ثانية تركز على حماية ناقلات النفط أثناء عبورها.

وأكد ستارمر أن إعادة فتح المضيق "لن تكون مهمة سهلة"، موضحًا أنها ستتطلب تنسيقًا بين العمل العسكري والجهود الدبلوماسية، إضافة إلى تعاون وثيق مع قطاع الشحن البحري.

وفي المقابل، دعا ترامب الدول التي تستخدم مضيق هرمز إلى "إظهار شجاعة أكبر"، معتبرًا أنه ينبغي عليها تولي مسؤولية السيطرة على هذا الممر.

وقال: "استولوا عليه ببساطة، واحموه، واستخدموه لأنفسكم".