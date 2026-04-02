موجز أنباء العالم الخميس: تهديدات متبادلة بتوسع الحرب وتوتر متزايد في الشرق الأوسط

يتصاعد التوتر في الشرق الأوسط مع تهديدات متبادلة بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، وسط انفجارات في طهران وهجمات صاروخية متبادلة وتداعيات تمتد إلى مضيق هرمز وأسواق النفط؛ في ما يلي موجز لأبرز أنباء العالم الخميس.

تصاعد الدخان من مستودع نفط إثر قصف من مسيّرة في أربيل (Gettyimages)

توعّد الجيش الإيراني، الخميس، بشنّ هجمات "ساحقة" على الولايات المتحدة وإسرائيل، في أعقاب تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بضرب الجمهورية الإسلامية "بشدّة" لمدة أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع أخرى.

وخرج أكبر مصنعين للصلب في إيران عن الخدمة، جراء سلسلة من الضربات الأميركية الإسرائيلية، بحسب ما أفادت الشركتان الخميس.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، أنّ غارات جوية استهدفت معهد باستور في طهران، ما تسبّب في أضرار جسيمة لهذا المرفق الصحي الرئيس في العاصمة.

ودوّت انفجارات قوية في أرجاء طهران الخميس، ما أدى إلى اهتزاز مبان، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه رد على هجوم صاروخي إيراني جديد، كان الرابع خلال ست ساعات، في حين أفادت وسائل إعلام بوقوع إصابات في منطقة تل أبيب.

وقال سفير إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية رضا نجفي في مقابلة صحافية، إن بلاده لم تستأنف تخصيب اليورانيوم بعد الضربات الإسرائيلية والأميركية التي استهدفت بعض منشآتها النووية في حزيران/ يونيو 2025. وأضاف أن الهجمات على محطة بوشهر النووية في جنوب إيران خلال الحرب الراهنة تُشكّل "انتهاكا فاضحا للقانون الدولي" و"جريمة حرب".

من جهته، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن الحرب لا تحل قضية البرنامج النووي الإيراني، داعيا إلى "مفاوضات معمقة"، في حين اعتبر أن أي عملية عسكرية لـ"تحرير" مضيق هرمز ستكون "غير واقعية".

وفي شأن المضيق، شددت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر على "الضرورة الملحّة" لإعادة فتح هذا الممر البحري الحيوي، وذلك خلال اجتماع ضمّ أكثر من 40 دولة.

وأعلنت الصين أن الضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران هي "السبب الأصلي" لإغلاق المضيق، وذلك بعدما دعا ترامب الدول المتضررة إلى السيطرة على هذا الممر.

كما دعت الصين إلى وقف فوري لإطلاق النار في الشرق الأوسط.

من جانبه، أعلن العراق الذي توفر مبيعات النفط أكثر من 90% من إيراداته، مباشرته تصدير النفط بصهاريج عبر سورية، فيما لا يزال الجزء الأكبر من صادراته متوقفا بسبب إغلاق مضيق هرمز على وقع الحرب المستمرّة في الشرق الأوسط.

وأعلنت الفيليبين أن إيران تعهدت بالسماح لشحنات النفط الفيليبينية بالمرور عبر مضيق هرمز والوصول إلى الأرخبيل الذي يعتمد بشكل كبير على الواردات.

وواصلت أسعار النفط ارتفاعها على خلفية تهديدات ترامب بتوجيه ضربات إضافية قوية لإيران، ما بدّد الآمال في خفض التصعيد.

وأفادت الحكومة النمساوية بأنها رفضت منذ اندلاع الحرب على إيران في 28 شباط/ فبراير، كل الطلبات الأميركية لعبور عسكري لأجوائها، مؤكدة تمسّكها بحيادها.

وفي سياق منفصل، أفادت السلطة القضائية الإيرانية بأن السلطات أعدمت رجلا أُدين بتنفيذ أعمال لصالح إسرائيل والولايات المتحدة خلال اضطرابات شهدتها البلاد في وقت سابق من العام الحالي.

لبنان

توعدت إسرائيل الأمين العام لحزب الله بدفع "ثمن باهظ" بعد هجمات خلال عيد الفصح اليهودي.

وأعلن حزب الله أن مقاتليه أطلقوا طائرات مسيّرة وصواريخ على شمال إسرائيل الخميس، فيما تم تفعيل صافرات الإنذار في العديد من البلدات الحدودية وأخرى في الجليل الأعلى والجليل الغربي.

ولجأ الفنان الفرنسي اللبناني علي شرّي الذي فقد والديه في غارة إسرائيلية على مبنى سكني في بيروت في أواخر العام 2024، إلى النظام القضائي الفرنسي، على أمل فتح تحقيق في "جرائم حرب".

العراق

حذّرت السفارة الأميركية في بغداد من أن فصائل عراقية مسلحة موالية لإيران قد تنفذ هجمات في وسط العاصمة العراقية "خلال الـ24 إلى 48 ساعة" المقبلة.

إدانات لقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين

دانت دول إسلامية من بينها مصر والسعودية وتركيا وإندونيسيا، مصادقة الكنيست على قانون يجيز فرض عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، معتبرة أنه يهدد "الاستقرار الإقليمي".

الحرب الروسية – الأوكرانية

استهدفت روسيا أوكرانيا في آذار/ مارس بعدد قياسي من الطائرات المسيّرة منذ بدء الحرب في شباط/ فبراير 2022، بحسب تحليل لبيانات أوكرانية نُشرت الخميس.

وأفادت مجموعة "غازبروم" النفطية العملاقة، بأن بنية تحتية للطاقة في جنوب روسيا تضمن إمدادات الغاز إلى تركيا تعرّضت خلال الليل لهجوم بطائرات مسيّرة تمّ صدّه.

فرنسا

اتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره الأميركي دونالد ترامب بإفراغ حلف شمال الأطلسي (الناتو) من مضمونه عبر "زرع الشك يوميا في التزامه" داخل الحلف.

كما اعتبر ماكرون في سيول، أن التصريحات التي أدلى بها ترامب بشأن زوجته "ليست لائقة ولا بالمستوى المطلوب".

إلى ذلك، استقبل إمبراطور اليابان ناروهيتو الرئيس الفرنسي في طوكيو، في ختام زيارته للأرخبيل الرامية لتعزيز العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين البلدين.

الهند

تجاوزت صادرات الهند من المعدات العسكرية أربعة مليارات دولار خلال السنة المالية 2025-2026، بزيادة قدرها 62% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الهندية الخميس.

أفغانستان

أعلنت أفغانستان وصول وفد إلى مدينة أورومتشي الصينية لإجراء محادثات مع باكستان، وذلك عقب أعمال عنف دامية بين البلدين الجارين.

"أرتيميس 2"

انطلق رواد الفضاء الأربعة في مهمة "أرتيميس 2" التابعة لوكالة ناسا في رحلة تجريبية تستغرق عشرة أيام نحو مدار القمر، تمهيدا للعودة إلى سطحه عام 2028.

إندونيسيا

ضرب زلزال بحري بقوة 7,4 درجات شرق إندونيسيا، وفق ما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، ما أدى إلى إطلاق تحذير من تسونامي وموجات وصل ارتفاعها إلى 75 سنتيمترا ومقتل شخص.