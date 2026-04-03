إيران تعلن إسقاط مقاتلتين أميركيتين وواشنطن تعترف وتنقذ أحد الطيارين

أعلنت إيران في وقت سابق الجمعة إسقاط مقاتلة من طراز (F-15)، وهو ما أكده مسؤولون أميركيون قالوا إن عمليات بحث وإنقاذ عن طاقمها بدأت قبل وصول طهران إليه التي أعلنت عن مكافأة مقابل القبض على الطيار أو الطيارين.

أعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاط مقاتلة حربية أميركية من طراز (F-15) صباح الجمعة، وتحدثت تقارير عن احتمالية كبيرة لأسر طيارها، فيما أقر مسؤولون أميركيون بذلك وأعلنوا أن الجيش أطلق عملية بحث وإنقاذ عن طاقمها قبل وصول إيران إلى ناجين؛ قبل الإعلان لاحقا عن إنقاذ أحد الطيارين وهو على قيد الحياة.

وقال الحرس الثوري في بيان، إنه أسقط المقاتلة المتطورة بواسطة منظومة دفاع جوي تابعة للقوة الجوفضائية، مضيفا أن المقاتلة "التابعة لسرب لاكنهيث" سقطت بعد تدميرها بالكامل، ولا تتوفر معلومات عن مصير الطيار بسبب تحطم الطائرة وتفككها.

وأعلن الجيش الإيراني لاحقا، أنه أسقط مقاتلة أميركية ثانية في الخليج، بحسب ما أفاد التلفزيون الرسمي، ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية عن الجيش قوله إن "طائرة أميركية من طراز ’إيه-10’ أُصيبت بنيران أنظمة الدفاع الجوي التابعة للجيش وسقطت في مياه الخليج".

وأفادت وكالة "تسنيم" استنادا إلى معلومات حصلت عليها من دون توضيح المصادر، بأن أحد طياري "إف-15" تمكن من الهبوط في الأراضي الإيرانية باستخدام مقعد القذف المظلي، عقب تدمير مقاتلته المتطورة.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن القوات الأميركية بدأت عمليات بحث مكثفة للوصول إلى طيار آخر.

متداول | مقعد وحطام من المقاتلة بعد إسقاطها

من جهة أخرى، أفادت وسائل إعلام محلية في محافظة "كهكيلويه" (موقع سقوط الطائرة)، بأن الولايات المتحدة حاولت تنفيذ عملية إنقاذ باستخدام مروحية "بلاك هوك" وطائرة نقل عسكرية من طراز "سي-130"، إلا أن تلك المحاولات باءت بالفشل.

وفي سياق متصل، نشر حساب تابع لاستخبارات الحرس الثوري الإيراني على منصات التواصل الاجتماعي صورا تظهر موقع سقوط مقعد القذف والمظلة.

وعرضت السلطات الإيرانية مكافأة مالية لمن يتمكن من إلقاء القبض على "الطيار أو الطيارين" الأميركيين، بحسب ما أفاد التلفزيون الرسمي.

وقال مراسل القناة المحلية التابعة للتلفزيون الرسمي "أيها الأهالي الأعزاء والشرفاء في محافظة هلوه وبوير أحمد (في جنوب غرب إيران)، اذا ألقيتم القبض على طيار أو طياري العدو وقمتم بتسليمه إلى الشرطة أو القوات العسكرية، ستحصلون على مكافأة قيمة".

وأُصيبت طائرة حربية أميركية ثانية بنيران إيرانية الجمعة، والطيار بخير، وفقًا لمصادر مطلعة. الطائرة من طراز "A-10 ثندربولت"، المعروفة باسم "وارثوغ". وأفادت المصادر بأن طائرة "A-10" لم تُسقط داخل الأراضي الإيرانية. وأضافت أن قائد الطائرة الهجومية ذات المحركين والمقعد الواحد تمكن من مغادرة الأراضي الإيرانية قبل القفز بالمظلة.

ولم يصدر عن القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) حتى ظهر الجمعة، أي بيان رسمي بشأن الطائرة التي أعلنت إيران إسقاطها.

ضابط إسرائيلي كبير: "هناك مخاطر كثيرة ونأخذ دائما بالحسبان احتمال إصابة طائرات"

وتشير تقديرات إسرائيلية إلى أن نحو 20% من منظومة صواريخ أرض – جو الإيرانية لا تزال تعمل، وتحدثت تقارير نقلا عن مسؤولين قولهم إن إسرائيل لا تشارك في عمليات البحث التي تقوم بها واشنطن فقط.

فيما قال ضابط كبير في سلاح الجو الإسرائيلي "نحن نعمل في أجواء إيران تحت خطر كبير، ومع أن منظومة صواريخ أرض – جو لدى الإيرانيين ملاحقة إلا أنها لا تزال موجودة، وهناك مخاطر كثيرة ونحن في سباق تعلم كبير مع الإيرانيين".

وأضاف "يطلقون النار علينا طوال الوقت، ونحن نأخذ دائما بالحسبان احتمال إصابة طائرات، وأن الإيرانيين ينصبون كمائن. إنهم مبدعون وعلينا أن نتعلم أساليبهم".