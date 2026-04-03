الصحة العالمية تنبه إلى وقوع عدة هجمات على قطاع الصحة في إيران

حذّرت منظمة الصحة العالمية من هجمات متكررة على القطاع الصحي في إيران، ألحقت أضرارًا جسيمة بمنشآت بينها معهد باستور ومستشفيات بطهران، مؤكدة استهداف 20 منشأة، وسط تصاعد الحرب، رغم حماية المرافق الطبية بموجب القانون الدولي.

إيرانيون في طهران، الخميس (Getty Images)

نبهت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، إلى وقوع "عدة هجمات على قطاع الصحة" في إيران، خلال الأيام القليلة الماضية، وأسفت لإصابة معهد باستور في العاصمة طهران بأضرار جراء غارة جوية.

وكتب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، عبر منصة "إكس": "أفادت تقارير بوقوع عدة هجمات على قطاع الصحة في العاصمة الإيرانية طهران خلال الأيام الأخيرة، وسط تفاقم النزاع في الشرق الأوسط".

وأضاف أن معهد باستور الطبي "تكبّد أضرارا جسيمة، وأصبح عاجزا عن مواصلة تقديم الخدمات الصحية". والمعهد واحد من 20 منشأة، أكدت منظمة الصحة العالمية أنها استُهدفت.

وهذا المركز، الذي لا تربطه أي صلة رسمية بمعهد باستور في باريس، من أقدم مراكز الأبحاث والصحة العامة في إيران، إذ تأسس عام 1920.

وأكد تيدروس أن المركز "يؤدي دورا هاما في حماية وتعزيز صحة السكان، بما في ذلك في حالات الطوارئ".

وقدّم معهد باستور في باريس، في بيان نُشر عبر موقعه الإلكتروني، تمنياته بالشفاء العاجل "للباحثين والطلاب والموظفين المدنيين الذين ربما تضرروا من الغارات".

وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل هجوما آخر، الثلاثاء الماضي، طال إحدى أكبر شركات الأدوية في إيران، هي شركة "توفيق دارو"، التي تُنتج أدوية تخدير ولعلاج السرطان، وفقا للحكومة الإيرانية.

وقال تيدروس إن مستشفى ديلارام سينا للأمراض النفسية، تعرض لأضرار جسيمة، يوم الأحد الماضي.

ودُمرت نوافذ مستشفى غاندي الخاص الراقي في شمال غرب طهران في الأيام الأولى للحرب، كما تضرر مكتب منظمة الصحة العالمية في طهران مطلع الأسبوع.

وهدد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بقصف إيران "لإعادتها إلى العصر الحجري"، رغم أن القانون الدولي يحظر استهداف البنية التحتية المدنية.

وتُعدّ المرافق الصحية مواقع محمية بموجب اتفاقيات جنيف التي أبرمت بعد فظائع الحرب العالمية الثانية.

ووفقا لأحدث إحصائيات الهلال الأحمر الإيراني، فقد تضررت 307 منشآت صحية وطبية وطوارئ في الحرب.

وشنت إسرائيل هجمات متكررة على مستشفيات في غزة خلال قصفها الذي استمر عامين ابتداء من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.