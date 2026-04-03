ترامب: القوات الأميركية لم تبدأ بعد "بتدمير ما تبقى" في إيران

حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أن القوات الأميركية لم تبدأ بعد "بتدمير ما تبقى في إيران"، مشيرًا إلى أن الجسور ومحطات الطاقة الكهربائية ستكون الأهداف التالية.

ترامب يلقي خطابا متلفزا حول آخر تطورات الحرب على إيران، 1 نيسان 2026 (Getty Images)

حذّر دونالد ترامب ليل الخميس من أن القوات الأميركية لم تبدأ بعد "بتدمير ما تبقى في إيران"، قائلا إن المزيد من جسور البلاد وبنيتها التحتية للطاقة تقع ضمن أهدافه.

وقال ترامب على منصته "تروث سوشال" بعد ساعات من إعلانه تدمير أكبر جسر في إيران "لم يبدأ الجيش الأميركي حتى بتدمير ما تبقى في إيران. الجسور هي الخطوة التالية، ثم محطات توليد الطاقة الكهربائية!".

وأفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بتعرض جسر رئيسي في مدينة كرج الواقعة إلى الغرب من طهران لضربات على مرحلتين الخميس، فيما أشاد ترامب لاحقا بالعملية منوها إلى أن "أكبر جسر في إيران ينهار ولن يستخدم مجددا أبدا"، ومتوعّدا بـ"المزيد".

وصرح ترامب مرارا بأن الجزء الأكبر من الأهداف العسكرية الرئيسية في إيران تضررت أو دُمرت منذ بدء الحرب في 28 شباط/ فبراير.

وقال الرئيس الأميركي إن "قيادة النظام الجديد في إيران تعرف ما يجب فعله، ويجب فعله بسرعة!"، في إشارة على ما يبدو إلى دعوته لطهران للتوصل إلى اتفاق مع واشنطن من شأنه أن يؤدي إلى وقف إطلاق النار.