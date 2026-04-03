تصعيد متبادل بين واشنطن وطهران… وتهديدات بهجمات "ساحقة" توسّع رقعة المواجهة

تشهد منطقة الشرق الأوسط تصعيدًا غير مسبوق مع استمرار الهجمات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران واتساع رقعة المواجهة لتشمل عدة جبهات، وسط تهديدات متصاعدة وضربات تطال منشآت حيوية.

دخلت المواجهة بين إيران والولايات المتحدة مرحلة أكثر حدّة، مع تبادل التهديدات العسكرية واتساع رقعة العمليات في المنطقة، وسط مخاوف متزايدة من انزلاق النزاع إلى حرب شاملة.

فقد توعّد الجيش الإيراني بتنفيذ هجمات "ساحقة" ضد الولايات المتحدة وإسرائيل، ردًا على تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي هدّد بتوجيه ضربات "شديدة للغاية" خلال أسابيع، مؤكّدًا أن بلاده مستعدة لاستهداف البنية التحتية للطاقة في إيران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.

وفي خطاب من البيت الأبيض، شدّد ترامب على أن العمليات العسكرية لم تحقق أهدافها النهائية بعد، معتبرًا أن الضربات الأميركية "ضرورية" لمنع طهران من امتلاك سلاح نووي، وملوّحًا بتوسيع نطاق الهجمات لتشمل منشآت حيوية بشكل متزامن.

على الأرض، تواصلت الهجمات المتبادلة، إذ أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض صواريخ إيرانية استهدفت أراضيه، في وقت أفادت تقارير بسقوط إصابات طفيفة في منطقة تل أبيب. كما امتدت الهجمات إلى جبهات أخرى، حيث أطلق الحوثيون في اليمن صواريخ باتجاه إسرائيل، بينما استهدفت طهران، وفق إعلامها الرسمي، قواعد عسكرية إسرائيلية وأميركية في المنطقة.

وفي إيران، دوّت انفجارات قوية في العاصمة طهران ومدن أخرى، مع تقارير عن استهداف بنى تحتية، بينها جسر رئيسي في كرج ومرافق صناعية كبرى، ما أدى إلى تعطّل مصانع صلب وحدوث حرائق قرب مطار مشهد.

كما اتسع نطاق المواجهة ليشمل دولًا خليجية، حيث أعلنت عدة دول اعتراض صواريخ وطائرات مسيّرة، في حين تحدثت طهران عن استهداف مواقع صناعية وعسكرية مرتبطة بالولايات المتحدة في المنطقة.

اقتصاديًا، بدأت تداعيات الحرب بالظهور بوضوح، خصوصًا في قطاعي النفط والملاحة، مع استمرار إغلاق مضيق هرمز الحيوي، ما دفع دولًا غربية للمطالبة بإعادة فتحه بشكل عاجل. وفي هذا السياق، برز تباين في المواقف الدولية، إذ اعتبر الرئيس الفرنسي أن أي عملية عسكرية لفتح المضيق "غير واقعية"، بينما ربطت واشنطن وقف إطلاق النار بإعادة تشغيله.

سياسيًا، ترك ترامب الباب مفتوحًا أمام التفاوض، مشيرًا إلى إمكانية الحوار مع قيادة إيرانية "أكثر عقلانية"، إلا أن طهران نفت وجود مفاوضات مباشرة، ووصفت المطالب الأميركية بأنها "غير منطقية".

وفي موازاة ذلك، تتصاعد التوترات على الجبهة اللبنانية، حيث كثّف حزب الله هجماته باتجاه شمالي إسرائيل، ما دفع تل أبيب إلى التهديد بردّ قاسٍ، وسط دعوات أوروبية متزايدة لوقف الأعمال العسكرية.

ومع امتداد تأثيرات الحرب من الخليج إلى دول بعيدة، بدأت الأزمات الاقتصادية واللوجستية بالظهور، بما في ذلك تراجع عائدات النفط في العراق ونقص الوقود في بعض الدول، ما يعكس اتساع تداعيات النزاع إلى ما هو أبعد من ساحات القتال المباشرة.