تقارير: إقالة جنرالين كبيرين في الجيش الأميركي وبحث إعفاء مدير "إف بي آي"

تقارير أميركية تفيد بإقالة جنرالين بارزين، عقب تقاعد رئيس أركان الجيش راندي جورج، وسط خلافات داخل البنتاغون، وتقييمات لمغادرة مسؤولين بارزين، بينهم وزير الجيش ومدير "إف بي آي"، من إدارة ترامب.

أوردت وسائل إعلام، إقالة جنرالين آخرين كبيرين في الجيش الأميركي، وذلك عقب إعلان الناطق باسم وزارة الحرب (البنتاغون) عن تقاعد رئيس أركان الجيش، الجنرال راندي جورج.

وبحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، اليوم الجمعة، ذكر مسؤولون في وزارة الحرب، لم يتم الكشف عن أسمائهم، أنه بالإضافة إلى جورج، أقيل جنرالان آخران.

وقال المسؤولون إن الجنرالين هما الجنرال ديفيد هودن الذي تولى قيادة التدريب والتحول في الجيش في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وقائد الدعم المعنوي بالجيش، اللواء ويليام غرين جونيور.

في سياق متصل، نقلت مجلة "ذا أتلانتيك" عن مسؤولين في البيت الأبيض، أن هناك تقييمات جارية بشأن مغادرة وزير الجيش الأميركي، دان دريسكول منصبه قريبا.

وذكرت الصحافة الأميركية أن خلافات نشبت بين وزير الحرب، بيت هيغسيث ودريسكول بشأن عدة قضايا، أبرزها ترقية أربعة ضباط إلى رتبة عميد.

وأفادت المجلة ‌نقلا عن مصادر مطلعة على ​خطط البيت ​الأبيض بأن هناك مناقشات ⁠تدور بشأن ​مغادرة مدير مكتب ​التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) كاش باتيل، ​ووزيرة العمل لوري شافيز-ديريمر ‌من ⁠إدارة ترامب.

وذكرت المجلة أن التوقيت غير ​محدد، وأن ⁠ترامب لم يتخذ قراره ​بعد.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن الناطق باسم وزارة الحرب الأميركية (البنتاغون)، شون بارنيل، أن رئيس أركان الجيش الجنرال راندي جورج، سيتقاعد من منصبه فورا.

وقال بارنيل إن "جورج سيحال إلى التقاعد من منصبه، وذلك اعتبارًا من الآن".

وأضاف: "تُعرب الوزارة عن امتنانها للجنرال جورج على عقود من الخدمة لبلادنا".

ووفق التسمية الأميركية، يُقابل رئيس أركان الجيش وظيفة رئيس أركان القوات البرية في كثير من دول العالم، وهو تابع لرئيس هيئة الأركان المشتركة (المنصب الأعلى عسكريا بأميركا)، التي تشمل جميع الأفرع العسكرية الأخرى، بما في ذلك البحرية والجوية وغيرها.

ومنذ 28 شباط/ فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران أسفرت عن آلاف القتلى والجرحى، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيَّرات باتجاه إسرائيل، وما تقول إنها قواعد ومصالح أميركية في دول عربية.