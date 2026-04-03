تقرير: حماس لن تناقش نزع سلاحها دون ضمانات بانسحاب إسرائيلي كامل من قطاع غزة

أبلغت حركة حماس الوسطاء رفض مناقشة نزع سلاحها دون ضمان انسحاب إسرائيلي كامل من غزة ووقف الانتهاكات مع توقع عدم إحراز تقدم قريب، واستمرار الخلافات بشأن التنفيذ، والشروط السياسية.

أبلغت حركة حماس الوسطاء بأنها لن تناقش نزع سلاحها من دون الحصول على ضمانات بانسحاب إسرائلي كامل من قطاع غزة، وفق المنصوص عليه في خطة نزع السلاح التي وضعها ما سُمي بـ"مجلس السلام" بقيادة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب.

ومسألة نزع سلاح حماس نقطة خلاف في المحادثات الرامية إلى تطبيق خطة ترامب في القطاع، وترسيخ وقف إطلاق النار الذي تسنى التوصل إليه في تشرين الأول/ أكتوبر، وأفضى إلى وقف حرب شاملة على مدى عامين، علما بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل خروقاته بشكل يومي.

ونقلت وكالة "رويترز" عن ثلاثة مصادر، هم مسؤولان مصريان وآخر فلسطيني، أن وفدا من حماس التقى بوسطاء مصريين وقطريين وأتراك في القاهرة، يومي الأربعاء والخميس، لتقديم ردهم المبدئي على مقترح نزع السلاح الذي أُرسل للحركة، الشهر الماضي.

وذكر المصدران المصريان أن حماس طلبت مجموعة من المطالب والتعديلات على خطة المجلس، منها وقف الانتهاكات الإسرائيلية، وتنفيذ جميع البنود، وانسحاب إسرائيل من قطاع غزة.

وأفادت المصادر بأن حماس طلبت أيضا توضيحا بشأن ما قالت إنه توسيع مستمر من إسرائيل لرقعة المناطق الخاضعة لسيطرتها. واحتفظت إسرائيل باحتلال وبالسيطرة على أكثر من نصف مساحة قطاع غزة، بعد وقف إطلاق النار.

وقالت المصادر إن الحركة لا ترغب في مناقشة نزع السلاح، قبل حلّ هذه القضايا.

لا مؤشرات على تقدم

وقال مصدر منفصل مقرب من "مجلس السلام"، إن رد حماس يعني أن المحادثات بشأن نزع سلاح الحركة لن تُفضي على الأرجح إلى تقدم فوري.

وأضاف أنه من المقرر أن تجتمع الحركة مع الوسطاء مجددا، الأسبوع المقبل.

وذكر المصدر أن الولايات المتحدة قد تمضي قدما في جهود إعادة الإعمار من دون نزع سلاح حماس، ولكن فقط في المناطق الخاضعة تماما لسيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف أن تعهدات التمويل الضرورية لإعادة الإعمار، والتي جاء الكثير منها من الدول العربية في الخليج، تعطلت خلال الحرب مع إيران.

واستبعد المسؤول الفلسطيني المقرب من المحادثات، أن ترفض حماس الخطة رفضا قاطعا، وأشار إلى أنها لن توافق عليها حتى التطرق إلى ملاحظات الفصائل الفلسطينية ومطالبها.

وكتب ممثل "مجلس السلام"، نيكولاي ملادينوف في منشور عبر منصات التواصل الاجتماعي، الأربعاء، أن جميع الأطراف الوسيطة أيّدت الخطة.

وقال ملادينوف إن "المجتمع الدولي يؤيد الخطة، حان الوقت للاتفاق على إطار تنفيذها... من أجل مصلحة الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء، لا مجال لإضاعة الوقت".

وتسببت الحرب الإسرائيلية على غزة باستشهاد أكثر من 72 ألف شخص، معظمهم أطفال ونساء، وأدت كذلك إلى تفشي المجاعة، ودمار معظم المباني، وتشريد غالبية سكان القطاع مرات عدة في ظل ظروف كارثية.