خبراء أميركيون: ضربات واشنطن على إيران يمكن أن تشكل جرائم حرب

وقع أكثر من 100 خبير قانون دولي أميركي رسالة تحذر من أن الضربات الأميركية على إيران قد تشكل جرائم حرب، بعد تهديدات الرئيس دونالد ترامب باستهداف محطات الكهرباء والمياه، واستهداف مدارس ومرافق صحية، ما يثير مخاوف انتهاك القانون الدولي.

وقّع العشرات من خبراء القانون الدولي في الولايات المتحدة على رسالة مفتوحة، قالوا فيها إن الضربات الأميركية على إيران، يمكن أن تشكّل جرائم حرب، وذلك بعد أن كرر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، تهديداته هذا الأسبوع، بشن ضربات على محطات الكهرباء، وتحلية المياه.

وقال ترامب، الذي سبق أن قدم جداول زمنية وأهدافا متباينة للحرب، في خطاب بثه التلفزيون، الأربعاء، إن الحرب يمكن أن تتصاعد إذا لم ترضخ إيران لشروط واشنطن، مع احتمال شن ضربات على بنيتها التحتية للطاقة والنفط.

وذكر أكثر من 100 خبير في القانون الدولي في الولايات المتحدة، بينهم خبراء من جامعات مثل "هارفارد" و"ييل" و"ستانفورد" و"كاليفورنيا"، في الرسالة التي صدرت أمس الخميس، إن سلوك القوات الأميركية وتصريحات كبار المسؤولين الأميركيين، "تثير مخاوف جدية بشأن انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الإنساني الدولي، بما يتضمن جرائم حرب محتملة".

وأشارت الرسالة بشكل خاص إلى تعليق أدلى به ترامب في منتصف آذار/ مارس، قال فيه إن الولايات المتحدة يمكن أن تشن ضربات على إيران "لمجرد التسلية".

كما استشهدت بتعليقات أدلى بها وزير الحرب، بيت هيغسيث، في أوائل آذار/ مارس، قال فيها إن الولايات المتحدة لا تقاتل وفقا "لقواعد الاشتباك الغبية".

ونُشرت الرسالة عبر الموقع الإلكتروني لمجلة "جاست سكيوريتي" المتخصصة في الشؤون السياسية.

وقال الخبراء إنهم "قلقون للغاية بشأن الضربات التي تستهدف المدارس والمرافق الصحية والمنازل"، مشيرين إلى الضربة التي استهدفت مدرسة في إيران في اليوم الأول من الحرب.

وذكر الجيش الأميركي في آذار/ مارس، أنه رفع مستوى التحقيق في غارة مدمرة شُنّت في 28 شباط/ فبراير على مدرسة إيرانية للفتيات، بعد أن كشفت تقارير إعلامية أن التحقيق أظهر أن القوات الأميركية هي على الأرجح المسؤولة عن ذلك. ويقول الهلال الأحمر الإيراني إن 175 شخصا قتلوا في الغارة.

وهدد ترامب، الأربعاء، بضرب إيران "بقوة شديدة"، وقال "سنضربهم بقوة شديدة خلال الأسبوعين إلى الثلاثة أسابيع المقبلة. وسوف نعيدهم إلى العصر الحجري، حيث ينتمون".

وحذرّت إحدى المنظمات الأميركية البارزة المدافعة عن حقوق المسلمين من أن خطاب ترامب خلال الحرب، بما في ذلك تهديده بضرب إيران "لإعادتها إلى العصر الحجري"، هو خطاب "مجرّد من الإنسانية".