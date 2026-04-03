ضربات روسية على أوكرانيا تسفر عن قتلى وجرحى وسط تصعيد الهجمات

هجمات روسيا على خيرسون وتشرنيغيف ودروجكيفكا الخميس تقتل شخصين وتُصيب العشرات، في تصعيد عسكري وسط فشل محادثات السلام.

أسفرت الضربات الروسية على أوكرانيا الخميس عن مقتل شخصين على الأقل وإصابة العشرات، مع تكثيف موسكو لهجماتها رغم تعثر محادثات السلام.

وتعرضت مناطق خيرسون وتشرنيغيف ودروجكيفكا لقصف مدفعي وصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة، ما أسفر عن أضرار بمبانٍ مدنية وإدارية، وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى بينهم مدنيون وقاصرون وعناصر شرطة.

وهاجمت روسيا منطقة خيرسون (جنوب شرق) "بالمدفعية وقذائف الهاون والطائرات المسيّرة"، وفق ما ذكر مكتب المدعي العام الإقليمي على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف البيان أن رجلا يبلغ 42 عاما قُتل عندما أصابت مسيّرة سيارة مدنية، فيما أصيب 16 شخصا، بينهم قاصر وثلاثة شرطيين، في غارات جوية وقصف مدفعي. كما أطلقت روسيا صاروخا بالستيا على تشيرنيغيف، شمال العاصمة كييف، وفق ما أفاد دميترو بريجينسكي رئيس الإدارة العسكرية للمنطقة على تلغرام.

وتابع "نتيجة للهجوم، تضررت مباني إحدى الشركات. وبحسب التقارير الأولية، قُتل شخص واحد".

وأصيب تسعة أشخاص على الأقل في غارات جوية على دروجكيفكا في منطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا، بحسب ما قال المسؤول الإقليمي فاديم فيلاشكين على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال فيلاشكين إن روسيا هاجمت دروجكيفكا بقنابل جوية ما أدى إلى إلحاق أضرار بمبنيين إداريين ومنزل.

وأشار محللون إلى أن روسيا كثفت استخدام الطائرات المسيّرة في آذار/ مارس الماضي بأعلى وتيرة منذ بداية غزوها في 2022، في مؤشر على تصاعد العمليات العسكرية.