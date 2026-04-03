سقوط صاروخ إيراني في النقب ومقذوفات من صاروخ عنقودي في تل أبيب و5 بلدات أخرى

جددت إيران قصف إسرائيل فجر اليوم، السبت، إذ سقط صاروخ على مصنع في منطقة النقب، كما سقطت مقذوفات من صاروخ عنقودي في مدينة تل أبيب و5 بلدات أخرى ما أسفر عن إصابة واحدة.

سقط صاروخ إيراني فجر اليوم، السبت، على مصنع قرب بئر السبع بمنطقة النقب، وفي رشقة أخرى سقطت مقذوفات من صاروخ عنقودي في تل أبيب وعدة بلدات بالمنطقة بينها "بيتح تيكفا" و"غفعاتيم" و"روش هعاين" و"رمات غان" و"بني براك"، وقبلها أطلقت طهران دفعات أخرى من الصواريخ نحو شمالي إسرائيل، مع استمرار تصاعد حدة الحرب منذ اندلاعها في 28 شباط/ فبراير الماضي.

وأفادت "نجمة داود الحمراء" بأن طواقمها تعاملت مع مصاب واحد (45 عاما) في "بني براك" وصفت حالته بالطفيفة جراء تطاير زجاج. وتحدثت تقارير إسرائيلية عن اعتراض صواريخ وسقوط أخرى في مناطق مفتوحة مساء الجمعة؛ فيما أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ موجة غارات واسعة على بنى تحتية للنظام الإيراني في العاصمة طهران.

مشهد آخر لسقوط الصاروخ الإيراني على مصنع قرب بئر السبع

وأعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاط مقاتلة حربية أميركية من طراز (F-15) صباح الجمعة، وتحدثت تقارير عن احتمالية كبيرة لأسر طيارها، فيما أقر مسؤولون أميركيون بذلك وأعلنوا أن الجيش أطلق عملية بحث وإنقاذ عن طاقمها قبل وصول إيران إلى ناجين، قبل الإعلان لاحقا عن إنقاذ أحدهما وهو على قيد الحياة.

وأعلن الجيش الإيراني لاحقا، أنه أسقط مقاتلة أميركية ثانية في الخليج، بحسب ما أفاد التلفزيون الرسمي، ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية عن الجيش قوله إن "طائرة أميركية من طراز ’إيه-10’ أُصيبت بنيران أنظمة الدفاع الجوي التابعة للجيش وسقطت في مياه الخليج".

