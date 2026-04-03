ما آخر تداعيات الحرب في إيران على الاقتصاد العالمي؟

تتسارع التداعيات الاقتصادية للحرب المتواصلة على إيران، منذ أواخر شباط/ فبراير، مع تصاعد التهديدات العسكرية وتعطّل الملاحة والطاقة، ما ينعكس اضطرابات في الأسواق العالمية، وارتفاعًا في أسعار الغذاء والوقود، وتأثيرات تمتد من الخليج إلى آسيا وأوروبا.

في ما يلي آخر التداعيات الاقتصادية للحرب المستمرة منذ 28 شباط/ فبراير في الشرق الأوسط:

مجلس الأمن يرجئ اجتماعا حول مضيق هرمز

أرجأ مجلس الأمن الدولي التصويت الذي كان مقررا، اليوم الجمعة، على مشروع قرار قدمته البحرين يجيز استخدام القوة "الدفاعية" لتأمين الملاحة في مضيق هرمز في ظل الحرب.

والسبب المذكور، هو أن الأمم المتحدة تعتبر الجمعة العظيمة التي تسبق عيد الفصح وتصادف اليوم، عطلة رسمية، وفقا لمصادر دبلوماسية، رغم أن ذلك كان معروفا عندما أعلن موعد التصويت. ولم يحدد موعد جديد لمناقشة المشروع.

ترامب يصعّد تهديداته

حذّر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ليل الخميس من أن القوات الأميركية لم تبدأ بعد "بتدمير ما تبقى في إيران"، قائلا إن المزيد من جسور البلاد وبنيتها التحتية للطاقة تقع ضمن أهدافه.

وقال ترامب عبر منصته "تروث سوشال" بعد ساعات من إعلانه تدمير أكبر جسر في إيران "لم يبدأ الجيش الأميركي بتدمير ما تبقى في إيران. الجسور هي الخطوة التالية، ثم محطات توليد الطاقة الكهربائية!".

تضرر محطة للكهرباء في الكويت

تعرضت محطة لانتاج الكهرباء وتقطير المياه في الكويت لأضرار، جرّاء هجوم إيراني، الجمعة.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (كونا) عن الناطقة باسم وزارة الكهرباء والماء، فاطمة حياة، قولها، إن "إحدى محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه تعرضت فجر اليوم لهجوم من العدوان الإيراني الآثم مما أسفر عن وقوع أضرار مادية"، مؤكدة "أن الفرق الفنية وفرق الطوارئ باشرت فورا التعامل مع تداعيات الحادث لضمان استمرار التشغيل".

كما أدى هجوم بطائرات مسيّرة استهدف، الجمعة، مصفاة ميناء الأحمدي للنفط في الكويت إلى اندلاع حرائق في عدد من وحداتها التشغيلية، وفق "كونا".

-حريق في مجمع غاز في أبوظبي

وعلّقت أبوظبي العمليات في منشآت حبشان للغاز، إثر سقوط شظايا أدت إلى اندلاع حريق في الموقع، بعد عملية اعتراض نفذتها الدفاعات الجوية، بحسب ما أعلن مكتب أبوظبي الإعلامي الجمعة.

وأورد المكتب في بيان، أنه "تم تعليق العمليات في المنشآت بالتزامن مع تعامل الجهات المعنية مع حريق ناجم عن سقوط شظايا في منشآت حبشان للغاز، إثر الاعتراض الناجح من قبل الدفاعات الجوية". وأكد عدم وقوع أي إصابات.

سفينة شحن تعبر هرمز

عبرت سفينة حاويات تابعة لمجموعة "سي أم إيه سي جي أم" (CMA CGM) الفرنسية مضيق هرمز الخميس،، لمغادرة الخليج، معلنة عبر إشارة التتبع أنها "مملوكة فرنسيا"، بحسب ما أظهرت بيانات موقع "مارين ترافيك" لتعقّب حركة الملاحة البحرية، الجمعة.

وأبحرت السفينة "كريبي" (Kribi) التي ترفع علم مالطا عبر المضيق من الغرب إلى الشرق بعد ظهر الخميس، وهي تواصل رحلتها قبالة سواحل سلطنة عمان الجمعة، من دون تحديد وجهتها.

ارتفاع أسعار المواد الغذائية

أعلنت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، أن مؤشر أسعار الغذاء، الذي يقيس التغيرات الشهرية في الأسعار العالمية لسلة من السلع الغذائية، ارتفع بنسبة 2,4% في آذار/ مارس مقارنة بشباط/ فبراير، نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة والأسمدة.

إيطاليا تمدد خفض ضريبة الوقود

أعلنت الحكومة الإيطالية، الجمعة، تمديد العمل بالخفض الموقت للضرائب على الوقود لمدة شهر، والذي كان من المقرر أن ينتهي في السادس من نيسان/ أبريل.

وقال وزير الاقتصاد، جانكارلو جورجيتي، عقب اجتماع الحكومة: "نمدد العمل بتخفيض الضرائب على الوقود والذي كان من المقرر أن ينتهي يوم اثنين الفصح، حتى الأول من أيار/مايو".

إغلاق بورصات لعيد الفصح

أنهت بورصة طوكيو تعاملات، الجمعة، على ارتفاع، رغم الغموض في الشرق الأوسط، في ظل تداولات ضعيفة نتيجة إغلاق معظم الأسواق العالمية، وسوق النفط بمناسبة عيد الفصح.

وارتفع مؤشر "نيكاي" القياسي بنسبة 1,25% عند 53,123.49 نقطة، بينما ارتفع "مؤشر توبكس" الأوسع نطاقا، بنسبة 0,93%، ليغلق عند 3,645.19 نقطة.

رئيس حكومة تايلاند يندد بتجار النفط

انتقد رئيس الوزراء التايلاندي الجمعة تجار النفط بسبب "أرباحهم المفرطة"، وحمّل الذين يقومون بتخزين الوقود أو تهريبه إلى الخارج مسؤولية النقص الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل مستمر.

وقال رئيس الوزراء أنوتين تشارنفيراكول إن "السلطات رصدت حالات تخزين وتهريب للوقود بغرض بيعه في الدول المجاورة"، مضيفا أن هذه المشكلة كلّفت الحكومة 50 مليار بات (1,4 مليار دولار).

بنغلادش تخفّض ساعات العمل

أعلنت الحكومة البنغلادشية عن تقليص ساعات العمل الرسمية وساعات العمل في المكاتب، وخفض استهلاك الطاقة، نتيجة ارتفاع أسعار الوقود، بسبب الحرب في الشرق الأوسط.

وتستورد بنغلادش البالغ عدد سكانها 170 مليون نسمة، 95% من احتياجاتها من النفط والغاز، ويأتي جزء كبير منها من دول الخليج.

نقص في محطات الوقود باستراليا

حثّت الحكومة الأسترالية سائقي السيارات، الجمعة، على تزويد عرباتهم بالوقود من محطات البنزين في المدن إذا كانوا يخططون لرحلات طويلة خلال عطلة عيد الفصح، وذلك بسبب نقص الوقود الذي تعاني منه البلدات الريفية.

وقال وزير الطاقة كريس بوين إن مئات محطات الوقود على مستوى البلاد نفد منها الديزل، بينما لا يتوفر البنزين الخالي من الرصاص في أكثر من مئة محطة أخرى.

النيوزيلنديون يقبلون على السيارات الكهربائية -

سجلت مبيعات السيارات الكهربائية في نيوزيلندا ارتفاعا تجاوز ثلاثة أضعاف خلال شهر آذار/ مارس، وفقا لبيانات حكومية رسمية صدرت هذا الأسبوع، مدفوعةً بارتفاع أسعار الوقود نتيجة للحرب.

وخلال الفترة نفسها، ارتفع متوسط سعر البنزين بأكثر من 30%، بينما ارتفعت أسعار الديزل بنسبة 74%.