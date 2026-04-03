مجلس الأمن الدولي يرجئ التصويت على استخدام القوة لحماية مضيق هرمز

تانكر الغاز المسال الهندي Jag Vasant يصل إلى مومباي بعد احتجازه 23 يومًا في مضيق هرمز، 1 نيسان 2026 (Getty Images)

أرجأ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التصويت الذي كان مقررا اليوم الجمعة على مشروع قرار قدمته البحرين يجيز استخدام القوة "الدفاعية" لحماية الملاحة في مضيق هرمز من الهجمات الإيرانية بحسب البرنامج الرسمي.

وكان من المقرر أن يصوت المجلس المكون من 15 عضوا صباح الجمعة على مشروع قرار قدمته البحرين، لكن ليل الخميس تغير الجدول الزمني.

والسبب المذكور هو أن الأمم المتحدة تعتبر الجمعة العظيمة عطلة رسمية، وفقا لمصادر دبلوماسية، رغم أن هذه الحقيقة كانت معروفة عندما أعلن موعد التصويت.

ولم يحدد موعد جديد للتصويت على النص.

ويأتي هذا التحرك بعد أن فرضت إيران حصارًا على المضيق الحيوي، ردًا على ضربات أميركية - إسرائيلية، ما أدى إلى تفاقم الأزمة في الشرق الأوسط وتهديد إمدادات الطاقة العالمية، وسط مخاوف من تداعيات اقتصادية واسعة.

وحذّر مندوب البحرين لدى الأمم المتحدة، جمال الرويعي، من خطورة استمرار الوضع الحالي، معتبرًا أنه يشكل "خنقًا اقتصاديًا" يطال المنطقة والعالم، مشيرًا إلى أن مشروع القرار، المدعوم من الولايات المتحدة، يأتي في توقيت بالغ الحساسية.

وبحسب المسودة الأخيرة، يُسمح للدول الأعضاء، سواء بشكل منفرد أو عبر تحالفات بحرية متعددة الجنسيات، باستخدام "الوسائل الدفاعية اللازمة" لضمان حرية الملاحة وردع أي محاولات لإغلاق المضيق أو عرقلة المرور فيه، على أن يستمر العمل بهذا التفويض لمدة لا تقل عن ستة أشهر.

في المقابل، يواجه المشروع معارضة واضحة من بعض الدول، إذ حذّرت الصين من أن مثل هذه الخطوة قد تؤدي إلى مزيد من التصعيد، فيما اعتبرت روسيا أن النص غير متوازن.

كما أبدى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تحفظه على الخيار العسكري، واصفًا فكرة "تحرير" المضيق بأنها غير واقعية وقد تستغرق وقتًا طويلًا، فضلًا عن تعريض الملاحة لمخاطر إضافية.

ويرى محللون أن فرص تمرير القرار تبدو محدودة، في ظل احتمال استخدام روسيا والصين حق النقض (الفيتو)، مؤكدين أن معالجة الأزمة تتطلب حلًا سياسيًا شاملًا بدلًا من الاكتفاء بالنهج الأمني.

ويُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية في العالم، حيث يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط والغاز، ما يجعل أي اضطراب فيه عاملًا مباشرًا في ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا.

يُذكر أن قرارات مجلس الأمن التي تسمح باستخدام القوة نادرة، وكان من أبرزها قرار عام 1990 خلال حرب الخليج، وقرار عام 2011 الذي مهّد لتدخل حلف الناتو في ليبيا.