إردوغان: الحرب في الشرق الأوسط تسببت بـ"مأزق جيوإستراتيجي"

اعتبر الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، اليوم السبت، خلال مباحثات عبر الهاتف مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، مارك روته، أن الحرب في الشرق الاوسط "أدت الى مأزق جيوإستراتيجي".

وافاد بيان للرئاسة التركية بأن "الرئيس إردوغان أعلن أن العملية التي بدأت بتدخل ضد إيران أدت إلى مأزق جيوإستراتيجي، وعلى المجتمع الدولي أن يضاعف جهوده لوضع حد لهذه الحرب".

وتعتزم تركيا التي شاركت في جهود وساطة لإنهاء الحرب، لا سيما عبر مفاوضات مع باكستان ومصر، البقاء خارج الحرب في المنطقة.

إلى ذلك، أبلغ الرئيس التركي روته أن تركيا تواصل "جهودها للتوصل إلى حل سلمي للنزاع الروسي - الأوكراني".

ووصل الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إلى إسطنبول اليوم لإجراء محادثات مع نظيره التركي. وأفاد مسؤول أوكراني رفيع وكالة فرانس برس بأن المحادثات لن تقتصر على منظومات اعتراض الطائرات المسيرة، بل ستركز أيضا على "التعاون الأمني بشكل عام".

من جانبها قالت الرئاسة التركية على منصة "إكس" إن المحادثات ستتناول "القضايا الثنائية مع أوكرانيا، وتطورات الوضع الإقليمي، والجهود المبذولة لوقف إطلاق النار والتوصل إلى حل دائم، لا سيما في إطار عملية إسطنبول".