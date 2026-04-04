قتلى بهجوم على مجمع بتروكيماويات بإيران ورشقات صاروخية على إسرائيل

قُتل خمسة أشخاص، السبت، في ضربات إسرائيلية أميركية على موقع للصناعات البتروكيميائية في جنوب غرب إيران، إذ أعلن الجيش الإسرائيلي مهاجمة مجمع بتروكيماويات، قال إنه مسؤول عن إنتاج مواد كيميائية تستخدم في تصنيع وسائل قتالية، وذكر أنه استهدف بنيتين تحتيتين مركزيتين تستخدمان لإنتاج مواد تدخل في تصنيع المتفجرات والصواريخ الباليستية ووسائل قتالية أخرى.

وسقط مقذوف من صاروخ عنقودي إيراني في محيط مقر وزارة الأمن وهيئة الأركان الإسرائيلية في مدينة تل أبيب صباح السبت، إثر رشقة صاروخية أسفرت عن إصابة شخص وتسجيل أضرار مباشرة في عدد من المباني بالمنطقة. فيما هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب إيران، بأن مهلة الـ10 أيام التي منحها إياها تنفد، وأن أمامها 48 ساعة فقط للتوصل إلى صفقة أو فتح مضيق هرمز قبل أن يحل عليها جحيم هائل.

وجددت إيران قصف إسرائيل عصر السبت بعدة رشقات صاروخية، إذ دوت صافرات الإنذار في مدينة حيفا وبلدات ومناطق واسعة في الشمال وفي القدس وضواحيها ومنطقة البحر الميت وفي منطقة النقب، وسقطت شظايا صاروخية في القدس والعديد من البلدات دون الإبلاغ عن إصابات، وأفيد بانقطاع التيار الكهربائي في "الكريوت" بمنطقة حيفا نتيجة سقوط شظايا صاروخية. كما أطلق الحوثيون مساء السبت، صاروخا نحو مدينة تل أبيب وضواحيها، وتحدثت تقارير إسرائيلية عن سقوط الصاروخ في منطقة مفتوحة.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي مساء، السبت، الإبقاء على القيود المفروضة على تعليمات الجبهة الداخلية من دون تغيير، وتمديدها لغاية يوم الإثنين المقبل الساعة الثامنة مساء؛ فيما من المقرر أن ينعقد المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت) مساء الأحد.

