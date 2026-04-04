ترامب مهددا إيران: أمامها 48 ساعة للتوصل إلى صفقة أو فتح مضيق هرمز

هدد ترامب إيران بتبقي 48 ساعة من مهلة الـ10 أيام التي حددها لها، وقال إنه إذا لم تبرم صفقة أو تفتح مضيق هرمز فإن ستواجه جحيما هائلا.

هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إيران السبت بتبقي 48 ساعة من المهلة التي حددها لها لإبرام صفقة تضع حدا للحرب المتواصلة منذ أكثر من شهر، محذّرا من أنها ستواجه "الجحيم الهائل" إن لم يحصل ذلك.

وكتب ترامب على منصته "تروث سوشال": "أتذكرون حين أمهلت إيران عشرة أيام لإبرام اتفاق أو فتح مضيق هرمز؟ الوقت ينفد، تتبقى 48 ساعة قبل أن ينزل عليهم الجحيم!".

وفي 26 آذار/ مارس، أمهل ترامب طهران عشرة أيام لإعادة فتح مضيق هرمز، الممر الملاحي الحيوي للاقتصاد العالمي والذي أغلقته طهران منذ بدء الحرب.

وحدد الرئيس الاميركي المهلة حتى "الإثنين السادس من نيسان/ أبريل في الساعة 20:00 بتوقيت واشنطن".

وتوعد ترامب بتدمير محطات توليد الكهرباء في إيران في حال تواصل إغلاق المضيق.