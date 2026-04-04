خمسة قتلى وأكثر من 30 جريحا بضربات روسية جديدة على أوكرانيا

أعلن مسؤول الإدارة العسكرية في منطقة دنيبروبيتروفسك الأوكرانية، أولكسندر غانيا، على "تيليغرام"، أن الخمسة قُتلوا في ضربة على سوق في مدينة نيكوبول، وهم رجلان وثلاث نساء.

قُتل خمسة أشخاص، وأصيب 33 بجروح، بضربات روسية جديدة على أوكرانيا، بحسب ما أعلنت السلطات، السبت.

وأعلن مسؤول الإدارة العسكرية في منطقة دنيبروبيتروفسك الأوكرانية، أولكسندر غانيا، على "تيليغرام"، أن الخمسة قُتلوا في ضربة على سوق في مدينة نيكوبول، وهم رجلان وثلاث نساء. وأدت الضربة إلى إصابة 19 شخصًا بجروح، بينهم فتاة في الرابعة عشرة من عمرها، "حالتها حرجة".

وذكر غانيا، في وقت سابق، أن ضربات روسية ليل الجمعة-السبت أدت إلى إصابة ثلاثة أشخاص في دنيبروبيتروفسك، بينهم رضيع يبلغ من العمر خمسة أشهر، وطفل في السادسة.

وفي منطقة سومي، في الشمال، أُصيب 11 شخصًا بجروح، في ضربات استهدفت مناطق سكنية وبنى تحتية مدنية، بحسب الشرطة.

وأظهرت صور نشرتها أجهزة الطوارئ الأوكرانية ألسنة اللهب تتصاعد من الطوابق العلوية لأحد الأبنية.

وأعلن سلاح الجو الأوكراني أن روسيا أطلقت 286 مسيّرة خلال الليل، تم اعتراض 260 منها.

وأما في الجانب الروسي، فأسفر هجوم بالصواريخ والمسيّرات على منطقة روستوف (جنوب)، المحاذية لأوكرانيا، عن مقتل شخص وإصابة أربعة بجروح خطيرة في مدينة تاغاروغ، بحسب ما أعلن الحاكم المحلي، يوري سليوسار.

وأفاد بأن ثلاثة سكان وأجنبيًا حالاتهم خطيرة، من دون أن يحدد مصدر الهجمات.

كما ذكر أن سفينة شحن أجنبية تعرّضت لأضرار في بحر آزوف، إثر تساقط حطام مسيّرة عليها، واندلاع النيران فيها.

تأتي التطورات الأخيرة بعدما أسفرت ضربات روسية على أوكرانيا، الجمعة، عن مقتل 14 شخصًا. وتهاجم روسيا أوكرانيا عادة خلال الليل، منذ غزو العام 2022، لكنها صعّدت هجماتها عليها خلال النهار في الأسابيع الأخيرة.