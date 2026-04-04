روسيا تجلي 198 عاملا من محطة بوشهر النووية في إيران

أسفرت ضربة أميركية إسرائيلية جديدة على محيط محطة بوشهر النووية في جنوبي غرب إيران عن مقتل أحد عناصر الحماية، اليوم السبت، بحسب ما أفادت وسائل إعلام رسمية في إيران.

باشرت روسيا، اليوم السبت، بإجلاء 198 عاملا من محطة بوشهر النووية في إيران، والتي أصيب محيطها بضربة أميركية إسرائيلية جديدة في وقت سابق، دانتها موسكو بشدة.

ونقلت وكالة "تاس" عن المدير العام لوكالة "روساتوم" النووية، أليكسي ليخاتشيف، قوله إنّ "موجة الإجلاء الرئيسية لموظفي روساتوم من إيران بدأت اليوم كما هو مخطط لها".

وأضاف أنّ حافلات تقل "198 شخصا" غادرت نحو الحدود الأرمينية "بعد حوالى 20 دقيقة" من الضربة الجديدة التي استهدفت محيط محطة الطاقة النووية.

وقال إن هذه "أكبر عملية إجلاء" لموظفين روس من المحطة منذ بدء الحرب في المنطقة.

وشاركت روسيا في بناء المحطة، ويساعد فنيون روس في تشغيلها.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في بيان إنه "ندين بشدة هذا العمل الشرير الذي أسفر عن مقتل شخص"، معتبرة أن "الضربات على المنشآت النووية الإيرانية، بما فيها محطة بوشهر للطاقة النووية، يجب أن تتوقف فورا".

وهذه المرة الرابعة التي تُستهدف فيها هذه المنطقة الواقعة على سواحل الخليج منذ بدء الحرب على إيران، بحسب ما أفادت وكالة "إرنا" الإيرانية للأنباء.

وقال ليخاتشيف لصحافيين روس إنه "للأسف، يتزايد احتمال وقوع أضرار أو حادث نووي يوميا، كما أظهرت أحداث هذا الصباح".

وسبق أن أجلي عشرات الموظفين الروس من المحطة في الأيام الأولى للحرب.

وكان 163 موظفا آخرين غادروا الموقع في 25 آذار/مارس المنصرم بعدما استهدفته ضربة، واستبعد ليخاتشيف حينها إمكان إجلاء جميع موظفي روساتوم، مؤكدا أنه سيتعين على "عشرات الأشخاص" البقاء في الموقع.