عراقجي: أي تسرّب إشعاعي سينهي الحياة في عواصم الخليج وليس طهران

انتقد عراقجي، في تدوينة على منصة شركة "إكس" الأميركية، السبت، صمت المجتمع الدولي إزاء الهجمات التي استهدفت، اليوم، محطة بوشهر النووية والمنشآت البتروكيميائية. وتساءل: هل تتذكرون غضب الغرب إزاء الاشتباكات التي دارت قرب محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا؟

حذر وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، من أن أي تسرب إشعاعي محتمل في محطة بوشهر للطاقة النووية، الواقعة على ساحل الخليج العربي، والتي استهدفتها الولايات المتحدة وإسرائيل، قد يؤدي إلى "إنهاء الحياة" في دول الخليج.

وانتقد عراقجي، في تدوينة على منصة شركة "إكس" الأميركية، السبت، صمت المجتمع الدولي إزاء الهجمات التي استهدفت، اليوم، محطة بوشهر النووية والمنشآت البتروكيميائية.

وتساءل: "هل تتذكرون غضب الغرب إزاء الاشتباكات التي دارت قرب محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا؟"

وأضاف، محذرا: "إسرائيل والولايات المتحدة قصفتا محطة بوشهر لدينا 4 مرات، والتداعيات الإشعاعية لن تنهي الحياة في طهران، بل في عواصم مجلس التعاون الخليجي".

واعتبر الوزير الإيراني أن الهجمات على قطاع البتروكيميائيات في بلاده تكشف، بوضوح، الأهداف الحقيقية لهذه العمليات.

وفي وقت سابق، السبت، ذكرت وكالة أنباء "فارس" أن هجوما أميركيا-إسرائيليا استهدف موقع محطة بوشهر النووية، وأسفر عن مقتل موظف أمني في المحطة.

ويعد هذا الهجوم هو الرابع من نوعه على محطة بوشهر منذ بدء الهجمات الأميركية الإسرائيلية على إيران، في 28 شباط/فبراير الماضي.

ومنذ 28 شباط/فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران، أسفرت عن آلاف القتلى والجرحى، بينما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران مواقع ومصالح أميركية في دول عربية، غير أن بعض الهجمات أسفرت عن قتلى وجرحى.