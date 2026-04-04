لندن: اتهامات بإشعال حريق بسيارات لجالية يهودية

وجهت السلطات البريطانية الاتهام إلى ثلاثة أشخاص بعد استهداف أربع سيارات إسعاف تابعة للجالية اليهودية في هجوم متعمد شمال غرب لندن.

ومن المقرر أن يمثل المتهمون الثلاثة، حمزة إقبال (20 عامًا) وريحان خان (19 عامًا)، وهما مواطنان بريطانيان، وصبي (17 عامًا)، يحمل الجنسيتين البريطانية والباكستانية، أمام محكمة "وستمنستر" اليوم السبت.

وتم إشعال النار في أربع سيارات إسعاف تابعة لشركة "هاتزولا"، وهي خدمة إسعاف تعمل في منطقة "جولدرز جرين" شمال غرب لندن، في الساعات الأولى من يوم 23 آذار/مارس، مما تسبب في انفجار عبوات الغاز المخزنة في المركبات، وفقًا لوكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا).

ونقلت "ا ب" عن رئيسة شرطة مكافحة الإرهاب في لندن قولها إنه "منذ هذا الهجوم المروع الأسبوع الماضي، عملنا بشكل مستمر للتحقيق وتحديد المسؤولين"، وإن التحقيق "وصل إلى مرحلة تم فيها توجيه الاتهام إلى ثلاثة أشخاص وسيمثلون الآن أمام المحكمة".