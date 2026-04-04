موجز أنباء العالم السبت: تهديد ترامب لإيران وطيار أميركي لا يزال مفقودا إثر إسقاط مقاتلة

تصاعدت حدة الحرب مع تحطم طائرة داخل الأراضي الإيرانية وتهديدات أميركية جديدة لطهران، فيما تواصلت الضربات المتبادلة واستهداف مواقع في إيران ولبنان والعراق. بالتوازي، شهدت مناطق عدة في العالم تطورات أمنية وسياسية.

تخوض الولايات المتحدة وإيران، السبت، سباقا للعثور على أحد الطيارَين اللذين تحطمت طائرتهما داخل الأراضي الإيرانية في حادث هو الأول من نوعه منذ بدء الحرب الإسرائيلية – الأميركية على إيران في 28 شباط/ فبراير الماضي.

وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إيران بتبقي 48 ساعة من مهلة الـ10 أيام التي حددها لها لإبرام صفقة تضع حدا للحرب المتواصلة منذ أكثر من شهر أو فتح مضيق هرمز، محذّرا من أنها ستواجه "الجحيم الهائل" إن لم يحصل ذلك.

في المقابل، أعلن الحرس الثوري أنه استهدف سفينة مرتبطة بإسرائيل في مضيق هرمز، ما أسفر عن اندلاع النيران فيها.

وأسفرت ضربة أميركية إسرائيلية جديدة على محيط محطة بوشهر النووية في جنوب غرب إيران عن مقتل شخص، بحسب ما أفادت وسائل إعلام رسمية في طهران.

واستهدفت ضربات أميركية إسرائيلية مصنعا للإسمنت في جنوب الجمهورية الإسلامية، وفق وسائل إعلام محلية أكدت أنها لم تؤد إلى وقف عمليات الإنتاج.

كذلك، أفادت وسائل إعلام محلية عن استهداف منفذ تجاري عند معبر حدودي مع العراق، ما أسفر عن مقتل شخص.

وأسفرت ضربات أميركية إسرائيلية على مجمّع للبتروكيماويات في جنوب غرب إيران، عن إصابة شركات عدّة فيه وجرح خمسة أشخاص، بحسب ما أفادت وسائل إعلام إيرانية.

من جانبه، قال وزير العلوم الإيراني حسين سيمائي صراف إن 30 جامعة على الأقل في الجمهورية الإسلامية تعرضت لضربات منذ بدء الحرب.

إلى ذلك، ازدادت صادرات النفط الإيرانية من جزيرة خرج الإستراتيجية رغم الحرب، وفقا لوسائل إعلام إيرانية.

لبنان

جدّد الجيش الإسرائيلي إنذار سكان أحياء في مدينة صور ومحيطها في جنوب لبنان بإخلائها، بعد ساعات من تضرر مستشفى رئيس في المدينة الساحلية جراء ضربات في محيطه، في وقت يواصل حزب الله إعلان استهداف قوات إسرائيلية في بلدات جنوبية حدودية.

وبعد مرور أكثر من شهر على بدء المعارك بين حزب الله وإسرائيل، تواصل الأخيرة شنّ غارات على مناطق عدة في البلاد. واستهدفت فجرا ضاحية بيروت الجنوبية بعد سلسلة غارات طالتها الجمعة.

العراق

أعلنت هيئة "الحشد الشعبي" مقتل أحد عناصرها في ضربة في غرب العراق على معبر القائم الحدودي مع سورية، متهمة الولايات المتحدة وإسرائيل بذلك.

البحرين

أسفرت شظايا ناتجة من اعتراض مسيّرة إيرانية وتدميرها عن أربع إصابات في البحرين، فيما سقطت شظايا نتيجة اعتراضات جوية على مبنيين في دبي، أحدهما مقر شركة "أوراكل" الأميركية للمعلوماتية، وفق ما أفادت السلطات المحلية.

تركيا

أعلن وزير النقل التركي عبد القادر أورال أوغلو، أن سفينة ثانية تابعة لشركة تركية عبرت مضيق هرمز.

إيران

نفذت السلطات الإيرانية حكم الإعدام برجلين دينا بالانتماء لمنظمة "مجاهدي خلق" المعارضة المحظورة وبارتكاب أعمال عنف تهدف إلى زعزعة الاستقرار، وفق ما أعلنت السلطات القضائية.

هولندا

وقع انفجار عند مدخل مركز داعم لإسرائيل في هولندا ما تسبب بأضرار مادية محدودة، بحسب ما أعلنت الشرطة، بينما حذرت المنظمة من "نمط مثير للقلق" من الحوادث المشابهة في أوروبا.

بريطانيا

أعلنت الشرطة البريطانية توجيه اتهامات بالحرق العمد لثلاثة شبان على خلفية تخريب أربع سيارات إسعاف تابعة لمؤسسة خيرية يهودية في لندن.

أوكرانيا/ تركيا

وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى إسطنبول لإجراء محادثات مع نظيره التركي رجب طيب إردوغان.

الحرب الروسية الأوكرانية

قُتل خمسة أشخاص وأصيب 33 بجروح بضربات روسية جديدة على أوكرانيا، بحسب ما أعلنت السلطات.

وفي روسيا، أسفر هجوم بالصواريخ والمسيّرات على منطقة روستوف المحاذية لأوكرانيا عن مقتل شخص وإصابة أربعة بجروح طفيفة، فيما تعرّضت سفينة تجارية لأضرار في بحر آزوف، بحسب ما أعلن الحاكم المحلي يوري سليوسار.

أميركا

أظهرت احصاءات أن الاقتصاد الأميركي حقق نموا غير متوقع في الوظائف في آذار/ مارس، في تطور لافت أشاد به ترامب في حين تعامل بعض المحللين معه بحذر.

كابُل

قُتل 12 شخصا، بينهم ثمانية أفراد من عائلة واحدة في ولاية كابُل، إثر هزّة أرضية ضربت مناطق في أفغانستان مساء الجمعة، وفق ما أفاد الهلال الأحمر الأفغاني والسلطات.