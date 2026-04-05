بريطانيا: اعتقال متظاهرين ضد العسكرة قرب قاعدة أميركية للاشتباه بدعمهم "فلسطين أكشن"

سمحت المملكة المتحدة، التي اتهمها دونالد ترامب بعدم تقديم الدعم الكافي للجيش الأميركي في الحرب على إيران، للولايات المتحدة باستخدام قواعدها العسكرية لتنفيذ عمليات "دفاعية" ضد إيران، وحماية مضيق هرمز.

أعلنت الشرطة البريطانية توقيف سبعة أشخاص، الأحد، خلال تظاهرة قرب قاعدة عسكرية يستخدمها الجيش الأميركي في شرق إنجلترا، للاشتباه في دعمهم لحركة "بالستاين أكشن" (التحرك من أجل فلسطين) المحظورة في بريطانيا.

نظمت التظاهرة حركة "تحالف ليكنهيث من أجل السلام" (Lakenheath Alliance For Peace) المناهضة للعسكرة، والتي تتهم القاعدة، المستخدمة بشكل أساسي من سلاح الجو الأميركي، بأنها نقطة انطلاق الطائرات الأميركية في الصراع الدائر في الشرق الأوسط.

وقالت الشرطة، في بيان: "يوم الأحد 5 نيسان/أبريل، ألقت الشرطة القبض على سبعة أشخاص، هم خمسة رجال وامرأتان، في ليكنهيث، للاشتباه في دعمهم لمنظمة محظورة".

وأوضح "تحالف ليكنهيث من أجل السلام"، عبر منصة "إكس"، أن "المتظاهرين كانوا يرتدون سترات كُتب عليها: +نحن نعارض الإبادة الجماعية، وندعم بالستاين أكشن+".

وكانت حكومة حزب العمال، برئاسة كير ستارمر، قد صنفت حركة "بالستاين أكشن" منظمة "إرهابية" وحظرتها في تموز/يوليو 2025. وفي شباط/فبراير الفائت، اعتبر القضاء البريطاني أن الحظر "غير متناسب"، إلا أن الحكومة استأنفت القرار، وبالتالي لا يزال ساريا بانتظار نتيجة الاستئناف.

وأُلقي القبض على أكثر من 2700 شخص منذ تموز/يوليو 2025، ووُجهت اتهامات لمئات آخرين، عقب عشرات التظاهرات الداعمة للحركة المحظورة، وفقا لجمعية Defend Our Juries.

وأكدت شرطة سوفولك، في بيانها، على "واجبها في تطبيق القانون، بدون خوف أو محاباة".

وأفادت الشرطة باعتقال متظاهرين اثنين، السبت، في ليكنهيث، ووجهت إليهما تهمة عرقلة حركة المرور، على خلفية تحركات "تحالف ليكنهيث من أجل السلام".

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، وهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، أن الصور التي بثتها وسائل إعلام إيرانية، وتقول إنها تُظهر أجزاءً من الطائرة المقاتلة الأميركية التي أُسقطت، الجمعة، في إيران، تُطابق نموذجا عادةً ما يكون متمركزا في قاعدة ليكنهيث الجوية.

وسمحت المملكة المتحدة، التي اتهمها دونالد ترامب بعدم تقديم الدعم الكافي للجيش الأميركي في الحرب على إيران، للولايات المتحدة باستخدام قواعدها العسكرية لتنفيذ عمليات "دفاعية" ضد إيران، وحماية مضيق هرمز.