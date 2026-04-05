تقرير: واشنطن طالبت إسرائيل بتعليق مهاجمة معبر المصنع الحدودي بين سورية ولبنان

طلبت واشنطن من إسرائيل تعليق قصف معبر المصنع بين سورية ولبنان لأسباب سياسية، رغم استعداد الجيش للهجوم بزعم استخدامه من حزب الله، فيما تحدثت دمشق عن إحباط تهريب سلاح، بالتوازي مع توغل بري إسرائيلي بالقنيطرة.

طالبت واشنطن، إسرائيل، بتعليق مهاجمة معبر المصنع الحدودي بين سورية ولبنان، وفق ما أورد تقرير إسرائيلي، الأحد.

جاء ذلك بحسب ما أوردت هيئة البث الإسرائيلية العامة ("كان 11")، مساء الأحد، مشيرة إلى أن الإدارة الأميركية، طلبت من إسرائيل تعليق هجومها على المعبر، "بعد وقت قصير من إصدار الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، باللغة العربية، تحذيرا بالإخلاء قبل الهجوم على الموقع".

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن حزب الله يستخدم المعبر والطريق السريع M30 المجاور لأغراض عسكرية، وأن الجيش يستعد لمهاجمة المعبر، وطالب جميع الموجودين فيه بإخلائه، تمهيدا لقصفه.

وذكر التقرير أن إسرائيل "تلقّت طلبا من الولايات المتحدة بتعليق الهجوم على المعبر لأسباب ’سياسية’، وترك الأمر لمسؤولي الأمن السوريين الذين يعملون نيابة عن الرئيس السوري، أحمد الشرع".

ونقلت هيئة البثّ عن مصدر قالت إنه مطّلع على الموضوع، أن الحكومة السورية، قالت للأميركيين إنها تعمل ضد حزب الله، وإنها أحبطت في الأيام الأخيرة، محاولات تهريب أسلحة من سورية إلى لبنان.

وفي سياق ذي صلة، نقل الجيش الإسرائيلي بطاريات نظام "القبة الحديدية" إلى مواقع أقرب من الحدود اللبنانية لحماية قوات الاحتلال المتمركزة في جنوب لبنان من نيران من ارتفاعات عالية، وفقًا لما ذكره المعلّق العسكري، روي شارون.

وتُطلَق أكثر من 100 قذيفة صاروخية، يوميًا، على القوات البرية الإسرائيلية، في جنوب لبنان.

توغّل إسرائيلي في ريف القنيطرة السورية بـ5 آليات عسكرية

في السياق، جدّد الجيش الإسرائيلي، الأحد، انتهاكه في سورية، بالتوغل في قرية الحرية بريف محافظة القنيطرة جنوبي البلاد، عبر 5 آليات عسكرية، وأكثر من 30 جنديا.

وقالت قناة "الإخبارية السورية" الرسمية، إن "قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل بـ5 آليات عسكرية، وأكثر من ثلاثين جنديا في قرية الحرية بريف القنيطرة الشمالي، وتقوم بتفتيش عدد من المنازل".

وأصبحت الانتهاكات الإسرائيلية لسيادة سورية يومية في الآونة الأخيرة، حيث أفادت وكالة الأنباء الرسمية "سانا"، السبت، بأن "قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت طفلا أثناء رعيه المواشي بقرية رويحينة، بريف القنيطرة الشمالي".

وقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، اليوم الأحد، إن الفرصة سانحة لتغيير الواقع الأمني في لبنان، حيث أكّد أن جيش الاحتلال ستضمن نزع السلاح جنوب نهر الليطاني، فيما طالب رؤساء سلطات محلية ببلدات شمالي إسرائيل، رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بجعل نزع سلاح حزب الله، هدفا من أهداف الحرب.