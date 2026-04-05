ما الذي نعرفه عن عملية إنقاذ الطيار الأميركي الثاني من إيران؟

وصفها ترامب بأنها "واحدة من أجرأ عمليات البحث والإنقاذ في تاريخ الولايات المتحدة"، وأن عشرات الطائرات ووحدة نخبة شاركت فيها، فيما وصفتها إيران بأنها "فشل ذريع"، فما الذي نعرفه عن عملية إنقاذ الطيار الأميركي الثاني من إيران؟

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في وقت مبكر اليوم الأحد استعادة الطيار الثاني الذي كان مفقودًا منذ الجمعة إثر تحطم طائرته الحربية في إيران، في ما قال إنها "واحدة من أجرأ عمليات البحث والإنقاذ في تاريخ الولايات المتحدة".

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وأفادت وسائل إعلام أميركية، بأنّ القوات الخاصة نفذت عملية الإنقاذ في عمق الأراضي الإيرانية. وفي المقابل، قالت القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية أنّها "أفشلت" العملية، مشيرة إلى أنّ الأميركيين استخدموا خلالها مطارًا مهجورًا في جنوب محافظة أصفهان.

وفي ما يأتي ما نعرفه عن العملية، والطيار الذي قالت إيران إنها أسقطت طائرته من طراز "إف-15 إي":

من هو الطيار؟

لم تتوافر أي معطيات تقريبًا عن هويّة الطيار، لكنّ ترامب قال إنه "ضابط/ من أفراد الطاقم" المؤلف من شخصين. والمرجح أنه الملّاح المكلف بتشغيل نظام الأسلحة على هذه الطائرة المقاتلة.

وكانت قوات أميركية خاصة قد أنقذت الطيار الأول خلال النهار، بعد ساعات من تحطم الطائرة في محافظة كهكيلويه وبوير أحمد في جنوب غرب إيران، بحسب ما أفادت وسائل إعلام أميركية.

ركام طائرة F-15E في إيران (Getty Images)

ويخضع الطيارون الأميركيون لتدريب لتفادي الوقوع في الأسر في حال اضطروا للقفز بالمظلة في أراضي العدو، ويتمرّنون على البقاء على قيد الحياة والتخفي عن العدو والمقاومة والفرار. ويعرف ذلك اختصارا بـ"سيري" (SERE).

كما يحملون في بزتهم جهاز إرسال لاسلكي/ نظام تحديد المواقع مشفّر يبثّ موقعهم، إضافة الى الماء والطعام ومواد الإسعاف الأولي ومسدس.

ووفقا لموقع "أكسيوس" الإخباري، أُصيب الطيار الثاني بعد قفزه من الطائرة، لكنه كان لا يزال قادرًا على المشي.

فيما قال ترامب، الأحد، إنه مصاب "بجروح بالغة" بعدما أعلن أنه "سليم وبخير".

قوات خاصة وطائرات هجومية

قال ترامب إن "عشرات الطائرات" شاركت في عملية الإنقاذ.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤول أميركي، أنّ فريق SEAL 6، وهو وحدة نخبة تابعة للبحرية الأميركية تحظى بتدريب عالٍ للمهمات الخطرة، كُلّفت بمهمة إخراج الطيار، فيما ألقت طائرات القنابل وأطلقت النار لإبعاد إيرانيين كانوا موجودين في المكان.

ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أنّ الطيار أُصيب بجروح بعد عملية القذف من الطائرة، لكنه كان لا يزال قادرًا على السير، ما مكّنه من الإفلات من الأَسر والبقاء في الجبال لأكثر من يوم.

وأشارت "نيويورك تايمز" إلى أنّ القوات الخاصة الأميركية التي كانت تقترب من مكان وجوده، أطلقت النار لإبقاء القوات الإيرانية بعيدة عن الموقع.

وذكرت "نيويورك تايمز" وشبكة "سي بي إس"، أنّ طائرتين كانتا من المفترض أن تنقلا الطيار ومنقذيه إلى مكان آمن، علقتا في قاعدة مهجورة في إيران من دون توضيح أسباب ذلك، ما اضطرّ القوات الأميركية إلى تدميرهما لمنع الإيرانيين من السيطرة عليهما.

وبعد ذلك، استخدمت القوات الأميركية 3 طائرات أخرى لنقل عناصرها.

وقال ترامب إنه سيعقد مؤتمرًا صحافيًا في البيت الأبيض مساء الإثنين.

"فشل ذريع"

من الجانب الإيراني ، قال الناطق باسم "مقر خاتم الأنبياء"، إبراهيم ذو الفقاري، إن "ما يسمى عملية الإنقاذ العسكرية الأميركية، المخطط لها كعملية خداع وهروب في مطار مهجور في جنوب أصفهان، بذريعة استعادة طيار طائرة تمّ إسقاطها، كانت فشلًا ذريعًا".

وأشار إلى "تدمير طائرتَي نقل عسكريتين من طراز ’سي-130’، ومروحيّتين من طراز ’بلاك هوك’".

وكان "مقر خاتم الأنبياء"، وهو غرفة العمليات المركزية للقوات المسلحة الإيرانية، تحدث في وقت سابق عن إسقاط 3 طائرات أميركية.

ومنذ بدء الحرب في 28 شباط/ فبراير، لم يُقتل أي جندي أميركي أو يؤسر في إيران، لكن 13 عسكريًا قُتلوا في ضربات وحوادث في الكويت والسعودية والعراق.

وأكد ترامب في منشوره "نجاح عملية إنقاذ طيار شجاع آخر، أمس"، مضيفًا أنه لم يتم الكشف عن الأولى لتجنّب تعريض مهمة الإنقاذ الثانية للخطر.

وقال "هذه المرة الأولى... التي يُنقذ فيها طيّاران أميركيان في عمليتين منفصلتين في أراضٍ معادية".

وبثت وسائل إعلام حكومية صورًا لحطام متفحّم متناثر في منطقة صحراوية، فيما كان الدخان لا يزال يتصاعد منه.

وأفادت وكالة أنباء "تسنيم"، بأنّ الضربات التي نُفذت خلال عملية الإنقاذ أسفرت عن مقتل 5 أشخاص في جنوب غرب إيران، من دون تحديد ما إذا كانوا مدنيين أو عسكريين.

وقارنت وسائل إعلام إيرانية بين العملية الأخيرة ومشاهد حطام الطائرات الأميركية، بعملية "مخلب النسر" التي نفذها الجيش الأميركي عام 1980، وكانت محاولة غير ناجحة لإنقاذ الرهائن في سفارة واشنطن في طهران. وفي أثناء انسحاب القوات، تحطمت مروحيتان عسكريتان في صحراء طبس جنوب شرق طهران بعد احتكاكهما، ما أسفر عن مقتل 8 عسكريين.