موجز أنباء العالم الأحد: تصعيد عسكري واسع وأزمة متفاقمة في المنطقة تلقي بظلالها على العالم

كتب ترامب على منصته "تروث سوشال": "سيكون الثلاثاء يوم محطات الطاقة، ويوم الجسور، معًا في حزمة واحدة، في إيران. لن يكون هناك شيء مشابه له!!!". وأضاف بنبرة حادة: "افتحوا المضيق اللعين، أيها الأوغاد المجانين، وإلّا فستعيشون في الجحيم".

هدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، بقصف الجسور ومحطات الطاقة في إيران، الثلاثاء، ما لم يتم فتح مضيق هرمز.

وكان ترامب قد أعلن أن الجيش الأميركي أنقذ طيّاره الثاني، الذي كان مفقودًا منذ الجمعة في إيران، فيما دخلت الحرب في المنطقة أسبوعها السادس. وقال إن الطيّار مصاب "بجروح بالغة".

من جهتها، قالت القوات المسلحة الإيرانية، الأحد، إنها "أفشلت" العملية الأميركية لإنقاذ أحد طيّاري طائرة حربية تحطّمت في الجمهورية الإسلامية، الجمعة، من دون أن تلمّح إلى أنها ألقت القبض عليه. وأشارت إلى أنها أسقطت أربع طائرات عسكرية أميركية كانت تشارك في عملية الإنقاذ.

وأعلنت إيران أيضًا مقتل ثلاثة أشخاص في غارات "أميركية صهيونية" استهدفت محافظة أردبيل، في أقصى شمال غرب البلاد قرب الحدود مع أذربيجان، وفق ما أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء.

في المقابل، بحثت سلطنة عُمان وإيران سبل ضمان "انسيابية العبور" في مضيق هرمز، على ما أورد الإعلام الرسمي العُماني، الأحد.

وفي السياق، ناشد المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، محمد البرادعي، السبت، دول الخليج منع دونالد ترامب من تحويل المنطقة إلى "كرة لهب".

بيروت والقدس

أعلن حزب الله، الأحد، استهداف بارجة عسكرية إسرائيلية قبالة السواحل اللبنانية، في أول إعلان من هذا النوع منذ بدء الحرب.

وبعيد ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه بدأ ضرب أهداف عائدة لحزب الله في منطقة بيروت، مجددًا إنذاره للسكان بإخلاء أحياء في ضاحيتها الجنوبية.

وشنّ الطيران الإسرائيلي غارات جديدة على الأطراف الجنوبية لبيروت، وقعت إحداها قرب مستشفى حكومي رئيسي، فيما أعلنت وزارة الصحة أن الضربة أسفرت عن أربعة قتلى و39 جريحًا.

وفي جنوب لبنان، قُتل سبعة أشخاص، بينهم ستة من عائلة واحدة، في غارة إسرائيلية، وفق ما أفاد مصدر في الدفاع المدني وكالة "فرانس برس".

وجاء ذلك تزامنًا مع تجديد الرئيس اللبناني، جوزاف عون، الأحد، دعوته لإجراء مفاوضات مع إسرائيل، كي لا يصبح "جنوب لبنان مثل غزة".

الكويت

هاجمت إيران، الأحد، سلسلة مرافق للطاقة في الكويت والإمارات والبحرين، ما أسفر عن تعطّل بعضها وتضرّر أخرى، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية، مع تواصل الحرب في المنطقة للشهر الثاني.

بغداد

نفّذت فصائل عراقية مسلّحة موالية لإيران، ليل السبت-الأحد، هجومين على منشآت دبلوماسية أميركية في العراق، حسبما قالت السفارة الأميركية في بغداد، الأحد.

طهران

نفّذت السلطات الإيرانية، الأحد، حكم الإعدام بشخصين أدانتهما بالعمل لصالح إسرائيل والولايات المتحدة، أثناء الاحتجاجات الأخيرة مطلع السنة، بحسب ما أعلنت السلطات القضائية.

موسكو

هاجمت مسيّرة أوكرانية، صباح الأحد، خطًّا لأنابيب النفط قرب ميناء بريمورسك الروسي المطلّ على بحر البلطيق، حيث أقرت روسيا بوقوع تسرّب نفطي، رغم تشديدها على عدم وجود أضرار كبيرة.

أنقرة

أعلنت هيئة تنظيم سوق الطاقة التركية، في بيان، أن زيادة بنسبة 25% على أسعار الكهرباء والغاز ستدخل حيّز التنفيذ السبت.