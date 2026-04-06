اغتيال رئيس استخبارات الحرس الثوري بهجوم إسرائيلي على طهران

يأتي هذا التطور في ظل استهداف متكرر لقيادات إيرانية بارزة خلال فترة قصيرة، ما يعكس تصاعد المواجهة غير المباشرة بين الطرفين، خصوصا في ظل حساسية المرحلة التي تمر بها المؤسسات الأمنية الإيرانية.

أعلن الحرس الثوري الإيراني، الإثنين، عن مقتل رئيس استخباراته، اللواء مجيد خاتمي، فجر اليوم، إثر هجوم مشترك نفذته الولايات المتحدة وإسرائيل، في هجوم وصفه بأنه "عدوان أميركي صهيوني" استهدف إيران، وفق ما نقلته وكالة "تسنيم".

وأوضح البيان أن خادمي، الذي وصف بأنه من أبرز القيادات الأمنية، أمضى نحو نصف قرن في العمل الاستخباري، وأسهم في تعزيز الأمن الإيراني ومواجهة ما وصفها بمخططات الأعداء.

وأكدت المصادر الرسمية أن الهجوم استهدف القيادي الإيراني بشكل مباشر، ما أسفر عن مقتله على الفور، في خطوة قد تؤدي إلى تصعيد جديد في التوترات الإقليمية.

في المقابل، أكد وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس تنفيذ عملية الاغتيال في طهران، متوعدا بمواصلة استهداف قادة إيران "واحدا تلو الآخر"، في تصعيد جديد للتوتر بين الجانبين.

نفذ سلاح الجو الإسرائيلي، الليلة الماضية، هجوما في طهران قتل خلاله على مجيد كاظم حسيني خادمي، رئيس جهاز الاستخبارات في الحرس الثوري الإيراني.

ويعد خادمي من أبرز قادة الحرس الثوري، حيث اكتسب خبرة عسكرية وأمنية طويلة، وعين في منصبه بعد القضاء على سلفه محمد كاظمي خلال عملية "الأسد الصاعد"، بحسب ما جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي.

وبحسب المزاعم الإسرائيلية، شارك خادمي في جمع معلومات استخبارية لدعم التخطيط الاستراتيجي للنظام الإيراني، وساهمت تحليلاته في تنفيذ اعتداءات ضد إسرائيل وتهديد شخصيات أميركية، بالإضافة إلى مراقبة المواطنين الإيرانيين في عمليات قمع الاحتجاجات الداخلية.

وأشارت المعطيات إلى أن خادمي كان قد عين حديثا في منصبه عقب حرب الأيام الـ12 الأخيرة، ما يمنح عملية اغتياله بعدا إضافيا، لوقوعها في مرحلة حساسة تشهد إعادة ترتيب داخل الأجهزة الأمنية الإيرانية.

ويأتي ذلك بعد نحو أسبوعين من إعلان إسرائيل اغتيال عدد من كبار المسؤولين الإيرانيين، بينهم أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني، وقائد قوات "الباسيج" غلام رضا سليماني، ووزير الاستخبارات إسماعيل الخطيب، في إطار تصعيد متواصل يستهدف قيادات بارزة في إيران.