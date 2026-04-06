تحقيق يتهم شركات شحن يونانية بتسهيل إمدادات الطاقة والسلاح لإسرائيل

معطيات تستند إلى بيانات أقمار اصطناعية وسجلات تجارية تشير إلى نقل شحنات نفط وعتاد عسكري إلى إسرائيل من موانئ تركية رغم الحظر الرسمي، وذلك بواسطة شركات شحن يونانية، وسط دعوات لمحاسبة الشركات المعنية في اليونان.

عرضت حركة "لا مرفأ للإبادة الجماعية" المؤيدة للفلسطينيين، اليوم الإثنين، في أثينا، نتائج تحقيق يكشف "دور بعض شركات الشحن اليونانية في تسهيل نقل منتجات طاقة وشحنات عسكرية إلى إسرائيل"، معتبرة أن ذلك يسهم في "الإبادة الجماعية في غزة".

وأشار التحقيق إلى أن سفنًا مملوكة لشركات شحن يونانية أو خاضعة لإدارتها نقلت بشكل منهجي منتجات طاقة حيوية إلى إسرائيل خلال الحرب على غزة، كما تحدث عن نقل "شحنات عسكرية" إلى إسرائيل في الفترة ذاتها.

واستندت نتائج التحقيق إلى معطيات مستمدة من "بيانات أقمار اصطناعية وبيانات تجارية"، إذ أفاد بأن ما لا يقل عن 57 شحنة "سرية" من النفط الخام نُقلت بين أيار/ مايو 2024 وكانون الأول/ ديسمبر 2025 من تركيا إلى موانئ إسرائيلية، بإجمالي يُقدّر بنحو 47 مليون برميل، وذلك رغم الحظر التجاري الذي فرضته تركيا على إسرائيل.

وقال ممثلو الحركة، خلال مؤتمر صحافي، إن سفن الشحن التي نفذت هذه العمليات عمدت إلى "تعطيل إشارات تحديد المواقع" وتسجيل "وجهات نهائية وهمية" قبل وصولها إلى الموانئ الإسرائيلية، في محاولة لإخفاء مساراتها الفعلية.

وفي المقابل، لم يصدر أي تعليق عن اتحاد مالكي السفن اليونانيين، رغم تواصل وكالة "فرانس برس" معه للحصول على رد بشأن المعطيات الواردة في التحقيق.

ودعا ممثلو الحركة السلطات اليونانية إلى فتح تحقيق رسمي و"محاسبة شركات الشحن" التي شاركت في نقل شحنات وُصفت بأنها غير قانونية من الطاقة والسلع التجارية إلى إسرائيل.

واعتبرت الحركة أن "رأس المال البحري اليوناني يشكّل عنصرًا محوريًا في دعم الإبادة الجماعية والاحتلال غير الشرعي لفلسطين"، إلى جانب دوره في "تصعيد العدوان في المنطقة".

وتُعدّ اليونان من الدول ذات التاريخ البحري الطويل، إذ تمتلك أحد أكبر أساطيل النقل التجاري في العالم، ويسهم هذا القطاع بنحو 8% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما يتمتع مالكو السفن بنفوذ واسع داخل البلاد.