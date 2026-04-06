كم بلغت حصيلة ضحايا الحرب في إيران؟

تستمر حصيلة ضحايا الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران بالارتفاع منذ بدايتها في 28 شباط/ فبراير، بعد اتساع نطاقها لتشمل عددًا من الدول العربية، فكم بلغ عدد ضحايا الحرب حتى اليوم؟

متظاهرون ضد الحرب يرفعون أعلام إيران في لاهاي بهولندا، مقر المحكمة الجنائية الدولية (Getty Images)

قُتل آلاف الأشخاص في أنحاء المنطقة التي بلغتها الحرب منذ بدئها، عندما شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجومًا على إيران في 28 شباط/ فبراير، ما أدى إلى رد طهران بهجمات على إسرائيل وقواعد أميركية بدول في منطقة الخليج، وفتح جبهات قتال جديدة في لبنان واليمن.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وفيما يلي أحدث حصيلة لضحايا الحرب، وفق وكالة "رويترز" العالمية للأنباء:

إيران

تفيد وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان، "هرانا"، ومقرها الولايات المتحدة، بأن 3540 شخصًا لاقوا حتفهم منذ اندلاع الحرب، بينهم 1616 مدنيًا، منهم 244 طفلًا على الأقل.

وتقول الوكالة إنها تجمع بياناتها من تقارير ميدانية ومصادر محلية وطبية وإغاثية، ومن منظمات المجتمع المدني ومواد من مصادر مفتوحة ومن البيانات الرسمية.

وقال الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، يوم الجمعة، إن ما لا يقل عن 1900 مدني قُتلوا، وأصيب 20 ألف شخص في الغارات الأميركية والإسرائيلية على إيران حتى الآن.

ولم يتضح ما إذا كانت هذه الأعداد تشمل 104، على الأقل، قال الجيش الإيراني إنهم لاقوا حتفهم بعد أن أغرقت غواصة أميركية سفينة حربية إيرانية قُبالة سواحل سريلانكا، في الرابع من آذار/ مارس.

لبنان

أعلنت السلطات اللبنانية مقتل 1461 شخصًا في غارات إسرائيلية منذ الثاني من آذار/ مارس، بينهم ما لا يقل عن 124 طفلًا.

وقال مصدران مطلعان لـ"رويترز"، إن أكثر من 400 من مسلحي حزب الله قُتلوا منذ دخول الحزب الحرب في الثاني من آذار/ مارس. ولم يتضح بعد ما إذا كانت حصيلة القتلى التي أعلنتها السلطات تشمل المقاتلين.

وفي سياق متصل، أفاد الجيش اللبناني بمقتل 10 جنود على الأقل منذ الثاني من آذار/ مارس، في غارات إسرائيلية على البلاد ومعظمهم في الجنوب.

وقُتل 3 من جنود حفظ السلام الإندونيسيين التابعين للأمم المتحدة، في حادثَين منفصلَين في جنوب لبنان.

إسرائيل

ذكرت نجمة داود الحمراء، أن 19 شخصًا قُتلوا جراء إطلاق صواريخ من إيران ولبنان. وقال الجيش إن 10 من جنوده قُتلوا في جنوب لبنان.

وفي واقعة أخرى، قتلت القوات الإسرائيلية مزارعًا إسرائيليًا بالخطأ قرب الحدود مع لبنان، في 22 آذار/ مارس.

الولايات المتحدة

أعلن الجيش الأميركي مقتل 13 شخصًا من أفراد القوات المسلحة، 6 منهم تأكدت وفاتهم بعد تحطم طائرة عسكرية أميركية للتزود بالوقود في العراق، في حين قُتل 7 آخرون في أثناء المعارك مع إيران.

وقال مسؤول أميركي لـ"رويترز"، الجمعة، إن 12 جنديًا أمريكيًا أصيبوا، اثنان منهم تعرضا لإصابات بالغة، في هجوم إيراني على قاعدة الأمير سلطان الجوية في السعودية.

العراق

ذكرت السلطات الصحية في العراق، أن ما لا يقل عن 108 أشخاص قُتلوا منذ بداية الحرب، بينهم مدنيون وأعضاء من قوات الحشد الشعبي، وجنود من الجيش، ومقاتلون من قوات البشمركة الكردية المتحالفة مع الولايات المتحدة.

وقال مسؤولون أمنيون بأحد الموانئ العراقية، إن أحد أفراد طاقم أجنبي قُتل في هجوم استهدف ناقلات قرب الميناء.

الإمارات

أعلنت السلطات الإماراتية مقتل 12 شخصًا في هجمات إيرانية، بينهم عسكريان. وسقط أحدث القتلى إثر سقوط حطام جراء هجوم تم اعتراضه على منشآت غاز، في حبشان بأبو ظبي.

قطر

قالت وزارة الدفاع، إن 7 أشخاص قُتلوا في 22 آذار/ مارس، في تحطم طائرة هليكوبتر فوق المياه الإقليمية القطرية، إثر عطل فني في أثناء مهمة روتينية. ولم تُقدم الوزارة أي تفاصيل أخرى.

كان 4 من القتلى من أفراد القوات المسلحة القطرية، وواحد تركي من القوات المشتركة القطرية التركية، واثنان من الفنيّين.

الكويت

أفادت السلطات الكويتية بمقتل 7 أشخاص، بينهم 3 في هجمات إيرانية، واثنان من منتسبي وزارة الداخلية، ومثلهما من منتسبي القوات المسلحة.

الضفة الغربية

قُتلت 4 فلسطينيات في هجوم صاروخي إيراني في الضفة الغربية المحتلة.

سورية

ذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء، أن 4 أشخاص قُتلوا عندما أصاب صاروخ إيراني بناية في مدينة السويداء جنوبي البلاد، في 28 شباط/ فبراير.

البحرين

أعلنت وزارة الداخلية مقتل شخصين في هجومَين إيرانيين منفصلَين، كان آخرهما على مبنى سكني في المنامة.

وذكرت وزارة الدفاع الإماراتية في 24 آذار/ مارس، أن أحد متعاقديها المدنيين قُتل في هجوم إيراني على البحرين. وذكرت أن المتعاقد مغربي الجنسية.

سلطنة عُمان

قُتل شخصان في هجوم بطائرة مسيرة على منطقة صناعية في صحار في 13 آذار/ مارس، وهما أول قتيلين في السلطنة التي استضافت محادثات وساطة بين الولايات المتحدة وإيران.

وقالت الشركة المشغّلة لإحدى الناقلات، إن شخصًا لقي حتفه في وقت سابق بعد أن أصابت قذيفة الناقلة قبالة سواحل مسقط.

السعودية

قُتل شخصان عندما سقطت قذيفة على منطقة سكنية في مدينة الخرج، جنوب شرقي العاصمة الرياض.

فرنسا

قُتل جندي فرنسي وأصيب 6 آخرون بجروح، إثر هجوم بطائرة مسيرة في شمال العراق.