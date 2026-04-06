كم بلغ عدد ضحايا الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران؟

تستمر حصيلة ضحايا الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران بالارتفاع منذ بدايتها في 28 شباط/ فبراير، بعد اتساع نطاقها لتشمل عددًا من الدول العربية، فكم بلغ عدد ضحايا الحرب حتى اليوم؟

الجندي اللبناني عباس طحّان يبكي فوق قبور والديه وإخوته الذين قُتلوا بغارة إسرائيلية في البقاع (Getty Images)

تتواصل الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 شباط/ فبراير، ويتواصل معها ارتفاع أعداد الضحايا في دول مختلفة، بعد اتساع رقعتها لتشمل دولًا عربية.

وتستند هذه الأرقام إلى بيانات نشرتها حكومات ومؤسسات عسكرية، ومؤسسات صحية وهيئات إسعاف ومنظمات.

إيران

أفادت وكالة أنباء ناشطي حقوق الإنسان، "هرانا"، ومقرّها الولايات المتحدة، بمقتل 3546 شخصًا على الأقلّ في إيران، فيهم 1616 مدنيًا بينهم 244 طفلًا على الأقلّ، فضلًا عن 1219 عسكريًا و711 شخصًا لم تحدّد صفتهم، وذلك في الخامس من نيسان/ أبريل.

وكان نائب وزير الصحة الإيراني، علي جعفريان، قال في 26 آذار/ مارس، إن عدد القتلى بلغ نحو 1937 على الأقل منذ بداية الحرب، بينهم 240 امرأة و212 طفلًا، مشيرًا إلى أن عدد الجرحى تجاوز 24800.

ونظرًا للقيود على الإعلام، فإن التحقّق بدقّة من هذه الأرقام يبقى غير ممكن.

لبنان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل نحو 1500 شخص، منذ بدء الحرب بين حزب الله وإسرائيل في الثاني من آذار/ مارس، بينهم 130 طفلًا و101 امرأة و57 فردًا من الطواقم الطبية، فضلًا عن إصابة 4639 شخصًا بجروح.

وضمّت قائمة المدنيين 3 صحافيين قُتلوا في غارة إسرائيلية استهدفت سيارتهم في جنوب البلاد.

كما أعلنت قوة الأمم المتحدة الموقتة العاملة في جنوب لبنان، "يونيفيل"، مقتل 3 من جنودها.

وأعلن الجيش اللبناني مقتل 9 من جنوده، أحدهم قُتل في الخدمة.

ولم يعلن حزب الله الخسائر في صفوف مقاتليه.

إسرائيل

أعلنت نجمة داود الحمراء مقتل 23 مدنيًا في الجانب الإسرائيلي بهجمات إيرانية منذ بدء الحرب.

ومن بين هؤلاء 18 إسرائيليًا، 4 منهم قاصرون، وتايلاندي وفيليبينية.

وقُتل مدنيان آخران في شمال إسرائيل، إثر إطلاق صواريخ من لبنان.

كما قُتل مدني إسرائيلي آخر قرب الحدود اللبنانية بنيران المدفعية الإسرائيلية، وهو ما عزاه الجيش الإسرائيلي إلى "خطأ" في عملياته.

وأضافت نجمة داود الحمراء، أن حصيلة الجرحى تخطت 530 شخصًا أصيبوا بسقوط شظايا أو حطام، أو في انفجارات جراء القصف الإيراني.

فيما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 10 جنود في المعارك في جنوب لبنان.

الولايات المتحدة الأميركية

أعلنت الجيش الأميركي مقتل 13 جندي، 6 قُتلوا إثر تحطم طائرة للتزود بالوقود في غرب العراق، فيما قُتل 7 آخرون في الأعمال العسكرية في منطقة الخليج.

كما أعلن الجيش الأميركي إصابة نحو 300 من عناصره في 7 دول في المنطقة منذ بدء الحرب، بينهم 10 إصاباتهم خطرة، بحسب القيادة المركزية الأميركية.

الأراضي الفلسطينية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل 4 نساء على الأقلّ بشظايا صاروخية، بالقرب من الخليل في الضفة الغربية المحتلة.

الخليج

أبلغت سلطات دول الخليج والقيادة المركزية للجيش الأميركي، "سنتكوم"، عن مقتل 41 شخصًا في الخليج منذ بدء الهجمات الإيرانية، بينهم 22 مدنيًا.

الإمارات

قُتل 12 شخصًا، 10 مدنيين إضافة إلى عسكريّين قُتلا إثر حادث مروحية نُسب إلى عطل تقني.

الكويت

أعلنت المؤسسة العسكرية والحكومة عن 7 قتلى؛ جنديّان كويتيّان، وعنصران في حرس الحدود، و3 مدنيين، بينهم فتاة في الحادية عشرة، وعامل هندي بمحطة لتوليد الكهرباء.

السعودية

أفاد الدفاع المدني بمقتل مدنيَّين.

البحرين

أعلنت وزارة الداخلية مقتل مدنيَّين، كما قُتل متعاقد مدني مغربي مع القوات المسلحة الإماراتية، في هجوم صاروخي إيراني خلال "مهمة روتينية" إلى جانب قوة دفاع البحرين، وفق ما أعلنت البحرين والإمارات.

سلطنة عُمان

كشف مركز الأمن البحري عن مقتل بحّار في عرض البحر، فيما أعلنت السلطات مقتل عاملَين أجنبيَّين في هجوم بمسيّرة على منطقة صناعية.

قطر

أعلنت وزارة الدفاع مقتل 4 منتسبين للقوّات المسلّحة القطرية، و3 مواطنين أتراك بينهم عسكري في حادث تحطّم مروحية في المياه الإقليمية القطريّة.

العراق

أعلنت فصائل مسلّحة وسلطات محلّية مقتل 108 أشخاص على الأقلّ منذ بدء الحرب.

وقالت فصائل عراقية ومصادر أمنية، إن 74 مقاتلًا في الفصائل والحشد الشعبي قُتلوا بضربات جوية منسوبة إلى إسرائيل والولايات المتحدة.

وقُتل 7 عناصر من الجيش العراقي في ضربة على موقع عسكري في محافظة الأنبار بغرب العراق، وفق وزارة الدفاع العراقية.

وقُتل عنصران في الشرطة في الموصل بشمال العراق، في استهداف لموقعهما أُصيب فيه 5 آخرون بجروح، بحسب وزارة الداخلية العراقية.

وفي إقليم كردستان، قُتل 6 عناصر من قوات البشمركة المسلحة التابعة لحكومة كردستان العراق، في هجومَين بصواريخ بالستية إيرانية على مقرّهم في محافظة إربيل.

وأبلغت مجموعات كردية عن مقتل 5 مقاتلين أكراد إيرانيين على الأقلّ، في ضربات حمّلت إيران المسؤولية عنها على مواقع لها في شمال العراق.

كما أفادت سلطات الإقليم بمقتل حارس في مطار أربيل في هجوم جوي طال المرفق.

وقُتل ضابط في هجوم بمسيّرة تعرّض له مقرّ جهاز المخابرات الوطني العراقي، في حيّ سكني في وسط بغداد.

كما قُتل 4 أشخاص في غارة استهدفت منزلًا في بغداد يضم مستشارين إيرانيين.

وأعلنت السلطات مقتل مدني بشظايا صاروخ، إثر ضربة على جنوب شرق بغداد.

فرنسا

أعلنت فرنسا مقتل جندي فرنسي بمسيّرة إيرانية في إقليم كردستان.

سورية

أعلن التلفزيون السوري الرسمي مقتل 4 أشخاص، بعدما أصاب صاروخ إيراني مبنى في السويداء جنوبي سورية.

وأعلنت أيضًا إصابة 8 أشخاص إثر تساقط شظايا في التاسع من آذار/ مارس.