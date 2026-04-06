كوريا الجنوبية تعتزم إرسال سفن إلى ميناء سعودي لتوريد النفط وتجنب مضيق هرمز

تعتزم سيول إرسال خمس سفن ترفع علم كوريا الجنوبية إلى ميناء ينبع السعودي على البحر الأحمر، في مسار بديل لتأمين إمدادات النفط تتجنب من خلاله مضيق هرمز، بحسب ما أعلن نائب في الحزب الحاكم الإثنين.

وقال النائب آن دو غول للصحافيين بعد اجتماع مع السلطات المعنية، بما فيها وزارة الطاقة، "ثمة حاجة إلى إرسال سفن ترفع العلم الكوري عبر طرق بديلة لتأمين إمدادات النفط الخام باستخدام مسارات تصدير تتجنب مضيق هرمز".

وأضاف "نعمل على إرسال خمس سفن ترفع العلم الكوري الجنوبي إلى ميناء ينبع في المملكة العربية السعودية، في منطقة البحر الأحمر"، مشيرا إلى أن مبعوثين خاصين سيزورون كذلك المملكة وسلطنة عمان والجزائر لبحث تأمين إمدادات إضافية من النفط الخام.

وأغلقت إيران عمليا مضيق هرمز، الممر الحيوي لإمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال، منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية عليها في 28 شباط/ فبراير.

وأسفر ذلك عن اضطراب إمدادات الطاقة عالميا، ما انعكس سلبا على العديد من الدول، ومنها كوريا الجنوبية التي تعتمد على نفط الشرق الأوسط لتأمين نحو 70% من وارداتها.

ودفع ذلك سيول إلى اعتماد إجراءات طارئة، بما في ذلك تحديد سقف لأسعار الوقود، وذلك للمرة الأولى منذ 1997.

ومن ضمن الاجراءات، حثّت وزارة الطاقة السكان على ترشيد الاستهلاك، بما في ذلك تقليل مدة الاستحمام وشحن الهواتف المحمولة خلال ساعات النهار.