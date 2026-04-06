مباحثات لوقف إطلاق نار مؤقت بين واشنطن وطهران تمهيدا لإنهاء الحرب

تشير الطروحات إلى مرحلتين تشملان وقفا مؤقتا يعقبه اتفاق نهائي، مع إمكانية التمديد عند الحاجة، وسط ضغوط سياسية متصاعدة ومهل زمنية تضفي طابعا عاجلا على المسار التفاوضي.

تجري الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب وسطاء من الشرق الأوسط والخليج، مباحثات حول اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار لمدة 45 يوما، قد يمهد الطريق لإنهاء الحرب بشكل دائم.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وذكر تقرير لموقع "أكسيوس"، نقلا عن أربعة مصادر أمريكية وإسرائيلية وشرق أوسطية مطلعة، أن المقترح يقوم على مرحلتين؛ تتضمن المرحلة الأولى وقفا مؤقتا لإطلاق النار لمدة 45 يوما، يتم خلالها التفاوض على اتفاق نهائي لإنهاء الحرب.

أما المرحلة الثانية، فتقضي بالتوصل إلى اتفاق شامل يضع حدا للحرب بشكل دائم، مع إمكانية تمديد وقف إطلاق النار إذا استدعت المفاوضات مزيدا من الوقت.

وأوضحت المصادر أن المفاوضات تجري من خلال وسطاء من باكستان ومصر وتركيا، إلى جانب تبادل رسائل مباشرة بين المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في محاولة لتقريب وجهات النظر والتوصل إلى اتفاق.

وأفادت أربعة مصادر أميركية وإسرائيلية وإقليمية بأن فرص التوصل إلى اتفاق جزئي خلال الـ48 ساعة المقبلة ما تزال محدودة، لكنها تمثل آخر فرصة لتجنب تصعيد واسع قد يشمل ضربات على البنية التحتية المدنية في إيران، وردًا محتملًا بهجوم يستهدف منشآت الطاقة والمياه في دول الخليج.

وذكرت المصادر بأن إعادة فتح مضيق هرمز بالكامل، والتوصل إلى حل بشأن مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب، سواء بنقله خارج البلاد أو تخفيض نسبته، تمثلان من أبرز القضايا المتوقع حسمها في المرحلة النهائية لأي اتفاق.

ولفتت إلى أن هاتين المسألتين تعدان أهم أوراق التفاوض بالنسبة لإيران، التي من المرجح ألا تتنازل عنهما مقابل هدنة قصيرة الأمد فقط.

وشددت المصادر على أن الوسطاء يعملون على إجراءات لبناء الثقة تشمل خطوات جزئية من إيران، مقابل ضمانات أميركية بعدم استئناف القتال خلال فترة وقف إطلاق النار.

وفي السياق، قال مسؤول أمريكي إن إدارة ترامب قدمت لإيران عدة مقترحات خلال الأيام الأخيرة، إلا أن المسؤولين الإيرانيين لم يوافقوا عليها حتى الآن، وفق تقرير موقع "أكسيوس".

وأشار التقرير إلى أن خطة عملياتية لشن حملة قصف أميركية-إسرائيلية واسعة على منشآت الطاقة الإيرانية باتت جاهزة للتنفيذ، إلا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منح فرصة أخيرة للمسار الدبلوماسي من خلال تمديد المهلة الممنوحة لإيران للتوصل إلى اتفاق.

وفي سياق متصل، كان الرئيس الأميركي، قد صرح لصحيفة "وول ستريت جورنال"، يوم الأحد، أن المهلة التي منحها لإيران لفتح مضيق هرمز، أو مواجهة هجمات تستهدف البنية التحتية الحيوية، تنتهي مساء الثلاثاء.