ناقلتان مملوكتان لليابان وترفعان علم الهند تعبران مضيق هرمز

عبرت ناقلتا غاز بترول مسال مضيق هرمز مملوكتين لليابان وهما ترفعان علم الهند، ليصل العدد الإجمالي لناقلات غاز البترول المسال التي ترفع علم الهند وعبرت المضيق إلى ثماني سفن.

قالت مجموعة شحن يابانية اليوم، الإثنين، وأظهرت بيانات أن ناقلتين ترفعان علم الهند تابعتين لإحدى شركاتها عبرت مضيق هرمز في طريقها إلى الدولة الواقعة في جنوب آسيا.

وكشفت البيانات، أن ناقلة ثالثة تدعى "جاج فيكرام" لا تزال في الجزء الغربي من مضيق هرمز.

وأظهرت البيانات، أن الناقلتين "غرين آشا" و"غرين سانفي" عبرتا منطقة الخليج، وتتواجد كلتاهما حاليا في الجزء الشرقي من المضيق، وبذلك يصل العدد الإجمالي لناقلات غاز البترول المسال التي ترفع علم الهند وعبرت المضيق إلى ثماني سفن.

وأفادت متحدثة باسم مجموعة الشحن اليابانية "ميتسوي أو إس كيه لاينز" (Mitsui O.S.K. Lines) ، بأن ناقلة الغاز النفطي المسال "غرين آشا" (Green Asha) عبرت المضيق. وأضافت أن "الطاقم والحمولة بخير".

وأعلنت الحكومة الهندية، السبت، أن ناقلة الغاز النفطي المسال "غرين سانفي" (Green Sanvi)، المملوكة أيضا لشركة تابعة لـ"ميتسوي"، عبرت المضيق بأمان.

وفي اليوم السابق، عبرت ثلاث ناقلات، من بينها واحدة مملوكة جزئيا لـ"ميتسوي"، المضيق. وكانت سفينة "سوهار" التابعة أيضا لـ"ميتسوي" أول ناقلة غاز طبيعي مسال تعبر المضيق منذ الأول من آذار/ مارس.

لكن السفن القليلة التي تمكنّت من عبور هذا الممر الحيوي منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية – الأميركية على إيران في 28 شباط/ فبراير 2025، استخدمت مسارا معتمدا من إيران يمر عبر مياهها قرب جزيرة لارك.

وأغلقت إيران بشكل كامل تقريبا الممرّ الحيوي لإمدادات النفط والغاز العالمية، ردا على الحرب المندلعة ضدها. وأدى هذا الإغلاق إلى نقص في الوقود، وارتفاع كبير في أسعار الطاقة حول العالم.