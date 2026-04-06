هجمات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا وعدد من القتلى في أوديسا

تواصل روسيا وأوكرانيا تبادل الهجمات تجاه عدة مناطق في الجانبين، وفي أوديسا قتل 3 أشخاص على الأقل من جراء قصف روسي فيما شنت كييف هجمات مكثفة بطائرات مسيّرة.

قتل ثلاثة أشخاص على الأقل بينهم طفل في هجوم روسي على مدينة أوديسا في جنوب أوكرانيا، وفق ما أعلن الإثنين رئيس الإدارة العسكرية للمدينة سيرغي ليساك.

وقال ليساك على تطبيق "تلغرام"، إنه "نتيجة للهجوم الذي شنّه العدو الليلة الماضية، نأسف لوقوع ثلاثة قتلى، بينهم طفل".

وأضاف أن الضربة التي أصابت مباني سكنية، أسفرت أيضا عن إصابة عشرة أشخاص، بينهم اثنان في حالة خطرة.

وأوديسا مدينة ساحلية على البحر الأسود، يبلغ عدد سكانها نحو مليون نسمة، وهي عرضة لهجمات روسية باستمرار.

من الجانب الروسي، أعلن حاكم منطقة كراسنودار، فينيامين كوندراتيف وقوع هجمات "مكثفة بطائرات مسيرة" من أوكرانيا، تسببت منذ صباح الأحد بإصابة ثمانية أشخاص على الأقل وإلحاق أضرار بمبان سكنية.

ونقلت وكالة "تاس" عن وزارة الدفاع الروسية قولها إن دفاعاتها الجوية أسقطت خمسين طائرة مسيّرة أوكرانية ليل الأحد - الإثنين.