تصريحات تصعيدية لترامب تجاه إيران تجمع بين التهديد بتدمير شامل لإيران خلال ساعات، والتقليل من تبعات قانونية محتملة لاستهداف منشآت حيوية مدنية، بالتوازي مع حديث عن مفاوضات متعثرة وانتقادات لحلفاء واشنطن.

صعّد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مساء الثلاثاء، لهجته بشكل غير مسبوق تجاه إيران، متوعّدًا بتدمير بنيتها التحتية المدنية خلال ساعات، ومؤكدًا أن بلاده تمتلك القدرة على تنفيذ ذلك فورًا إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، مذكرا في المهلة التي منحها لطهران والتي تنتهي مساء الثلاثاء بتوقيت واشنطن.

وخلال مؤتمر صحافي عقده في البيت الأبيض، قال ترامب: "لدينا خطة؛ قد تلحظ تدمير كل جسور إيران بحلول منتصف ليل غد، وجعل كل محطات الكهرباء في إيران خارج الخدمة"، مضيفًا: "كل ذلك سيتم خلال أربع ساعات إذا شئنا القيام به". كما حذّر من أن "البلاد بكاملها قد يتم تدميرها في ليلة واحدة، هذه الليلة قد تكون غدًا (الثلاثاء)".

وفي سياق متصل، شدد ترامب على أن إيران مُنحت مهلة حتى مساء الثلاثاء، مشيرًا إلى أن القرار مرتبط بمآل المفاوضات الجارية، وقال: "الوسطاء يفاوضون الآن وسنرى ما سيحدث"، لكنه شدد على أن مقترح وقف إطلاق النار لمدة 45 يومًا "ليس جيدًا بالقدر الكافي"، رغم وصفه سابقًا بأنه "بالغ الأهمية".

وخلال احتفال بعيد الفصح في البيت الأبيض، سُئل ترامب عن احتمال ارتكاب جرائم حرب في حال استهداف البنية التحتية المدنية، فأجاب: "لست قلقًا بشأن ذلك"، مضيفًا: "هل تعلم ما هي جريمة الحرب؟ جريمة الحرب تكمن في السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي". وردًا على سؤال: كيف لا يكون ضرب الجسور ومحطات الطاقة الإيرانية جريمة حرب، قال ترامب "لأنهم قتلوا 45 ألفا الشهر الماضي. إنهم يقتلون المتظاهرين. إنهم حيوانات".

واستطرد "يجب أن توافق إيران على عقد اتفاق قبل مساء الغد وجزء منه فتح حرية الملاحة في مضيق هرمز"، مشددا على ضرورة "إعادة فتح مضيق هرمز أولوية كبيرة جدا". وكرر تهديده المعتاد "إذا لم يبرم الإيرانيون اتفاقا لن يكون لديهم جسور أو محطات طاقة وسيعودون إلى العصر الحجري".

وشدد على أن "أمام إيران مهلة حتى الثامنة من مساء الغد ونجري مفاوضات ولكن لا أقول إننا توصلنا لاتفاق". ورداً على سؤال عن إمكانية فرض رسوم للمرور من مضيق هرمز، قال ترامب: "لماذا لا نفعل ذلك؟ نحن الفائزون".

وفي المؤتمر ذاته، قال إن الإيرانيين أنفسهم يدعمون استمرار الهجمات، مضيفًا: "الإيرانيون مستعدون للمعاناة من أجل الحرية"، وتابع: "تلقينا العديد من الرسائل من إيرانيين يقولون فيها: استمروا في الضربات".

وتطرق ترامب إلى عملية إنقاذ طيارين أميركيين أُسقطت طائرتهما في إيران، وقال إن "أكثر من 170 طائرة عسكرية" شاركت في العملية، موضحًا أن "21 طائرة شاركت في انتشال أول فرد من الطاقم، و155 طائرة أخرى في المهمة الثانية"، وأضاف أن "طائرتي نقل علقتا في الرمال واضطرت فرق الإنقاذ إلى تفجيرهما".

كما هدد وسائل إعلام لم يسمّها بالسجن إذا لم تكشف مصادرها، قائلاً خلال المؤتمر: "سنتوجه إلى المؤسسة الإعلامية... ونقول لها: الأمن القومي. إما أن تكشفوا المعلومات وإما أن تسجنوا"، في إشارة إلى تسريب معلومات عن طيار أميركي.

وفي تصريحات أخرى على هامش احتفال عيد الفصح، قال ترامب إن الولايات المتحدة حاولت تسليح معارضين داخل إيران، موضحًا: "لقد أرسلنا أسلحة... لكي يتمكنوا من مقاتلة هؤلاء الأوغاد"، في إشارة إلى السلطات الإيرانية، لكنه أضاف: "الأشخاص الذين أرسلناها إليهم احتفظوا بها لأنفسهم... لذلك أنا غاضب جدًا".

وفي مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، قال: "أرسلنا أسلحة للمتظاهرين، بكميات كبيرة... أعتقد أن الأكراد احتفظوا بالسلاح"، في إشارة إلى دور جماعات كردية.

وفي سياق أوسع، هاجم ترامب حلفاء الولايات المتحدة، خصوصًا في حلف شمال الأطلسي، قائلاً خلال مؤتمر صحافي: "الناتو نمر من ورق"، مضيفًا أن الرئيس الروسي "بوتين لا يخاف من الناتو... هو يخاف منا". كما اتهم الحلفاء بأنهم "فعلوا كل ما في وسعهم لعدم مساعدتنا... حتى أنهم رفضوا إتاحة مدارج لهبوط الطائرات".

كما أعاد إثارة قضية غرينلاند، قائلاً: "نحن نريد غرينلاند... وقلت لهم: إلى اللقاء"، في إشارة إلى الخلاف مع الدنمارك، العضو في الناتو.

وانتقد كذلك حلفاء واشنطن في آسيا، قائلاً: "لدينا 45 ألف جندي في كوريا الجنوبية لحمايتها من كيم جونغ أون"، مضيفًا أن الأخير "قال عني كلامًا طيبًا للغاية"، واعتبر أن العلاقة مع كوريا الشمالية "جيدة جدًا".

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصعيد مستمر في الحرب على إيران، وتزامنًا مع جهود وساطة تقودها أطراف إقليمية لوقف إطلاق النار، وسط مؤشرات متضاربة حول إمكانية التوصل إلى اتفاق.