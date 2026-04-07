ساعات قبل انتهاء مهلة ترامب: اتصالات دبلوماسية حثيثة مع طهران لاحتواء الموقف ومنع التصعيد

تسعى واشنطن لفتح باب المفاوضات ووقف إطلاق النار، فيما تواصلت عدة دول وأجهزة استخبارات مع طهران لدفع المسار السياسي قدمًا، مقابل تمسّك إيراني بشروط صارمة تشمل وقف الهجمات وضمانات وتعويضات، مع رفض أي هدنة مؤقتة.

تشهد الساعات الأخيرة تحرّكات دبلوماسية حثيثة، شملت تواصل 5 قادة دول و 8 أجهزة مخابرات مع طهران، بغية محاولة التوصل إلى تفاهم من شأنه إلغاء التهديد الأميركي بقصف البنية التحتية في الجمهورية الإيرانية، أو تأجيله على الأقل، إذ تنتهي المهلة التي حدّدها ترامب مساء اليوم، الثلاثاء.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وأفاد مصدر مطّلع، أن ترامب يسعى بوضوح إلى عقد لقاء مع إيران، والتوصل إلى وقف إطلاق نار معها، بحسب وكالة "فارس" الإيرانية للأنباء.

وقال المصدر، إن المقترح الذي قدمته الولايات المتحدة إلى إيران يعرض إجراء المفاوضات مع نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، بدلًا من ستيف ويتكوف، لقُرب الأخير من دائرة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وذلك بهدف فتح مسار تفاوضي أكثر جدية.

وأضاف المصدر تواصل 5 قادة دول صديقة و8 أجهزة استخبارات مع إيران خلال اليوم الماضي، وأنها تناولت مساعي التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وفي المقابل، نشر سفير إيران في إسلام أباد، رضا أميري مقدم، على منصة "إكس"؛ أن "النهج الإيجابي والبنّاء لباكستان لوقف الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران قد وصل إلى مرحلة حساسة وحرجة".

ويأتي هذا التصريح بعدما رفضت الولايات المتحدة وإيران مقترح باكستان الوسيطة، المكوّن من مرحلتَين لوقف إطلاق النار وفتح مضيق هرمز.

وفي السياق، ذكرت وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية أن إيران أرسلت إلى باكستان، أمس الإثنين، ردها على خطة ترامب لإنهاء الحرب المكوّنة من 15 بندًا.

وذلك في أعقاب "دراسات شاملة في مختلف المستويات العليا للنظام"، وضم الرد الإيراني 10 بنود تشمل رفضًا قاطعًا لوقف إطلاق نار مؤقت، وتشديدًا على ضرورة إنهاء دائم للحرب مع مراعاة ملاحظات إيران، بحسب "إرنا".

وفي السياق، قال مسؤول إيراني كبير ​في حديث مع "رويترز"، اليوم الثلاثاء، إن ‌إيران وضعت شروطًا مسبقة لإجراء محادثات ​حول سلام دائم ​مع الولايات المتحدة، تشمل ⁠الوقف الفوري للهجمات، ​وضمانات بعدم تكرارها، ​وتعويضًا عن الأضرار.

وأضاف أن طهران ترفض أي وقف مؤقت ​لإطلاق النار ​مع الولايات المتحدة، مؤكدًا ⁠أن أي اتفاق سلام دائم ينبغي أن يسمح لإيران ​بفرض رسوم ​على ⁠السفن التي تمر عبر مضيق ​هرمز، والتي ​ستختلف ⁠حسب نوع السفينة، وحمولتها، والظروف المحيطة.