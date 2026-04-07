عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية – الأميركية على إيران منذ اندلاعها

قتل الآلاف في إيران ودول الخليج والعراق ولبنان وإسرائيل والضفة الغربية المحتلة منذ اندلاع الحرب على إيران التي تواصل حصد المزيد من الضحايا المدنيين بشكل يومي، وفي ما يلي أعداد الضحايا المعلن عنها من قبل السلطات وطواقم الإسعاف.

طواقم الإنقاذ تعمل في مكان غارة دمرت مبنى في طهران

تتواصل الحرب الإسرائيلية – الأميركية على إيران منذ 28 شباط/فبراير، وتسفر عن سقوط مزيد من الضحايا.

وتستند الأرقام في ما يلي إلى بيانات نشرتها حكومات ومؤسسات عسكرية ومؤسسات صحية وهيئات إسعاف ومنظمات.

إيران

في السادس من نيسان/ أبريل، أفادت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا)، ومقرّها الولايات المتحدة، بمقتل 3597 شخصا على الأقلّ في إيران، بمن فيهم 1665 مدنيا بينهم 248 طفلا على الأقلّ، فضلا عن 1221 عسكريا و711 شخصا لم تحدّد صفتهم.

وكان نائب وزير الصحة الإيراني علي جعفريان قد قال في 26 آذار/ مارس، إن عدد القتلى بلغ نحو 1937 على الأقل منذ بداية الحرب، بينهم 240 امرأة و212 طفلا، مشيرا إلى أن عدد الجرحى تجاوز 24800.

لبنان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد نحو 1530 شخصا منذ بدء الحرب الإسرائيلية إثر انضمام حزب الله إلى جانب إيران في الثاني من آذار/ مارس، بينهم 130 طفلا و102 امرأة و57 فردا من الطواقم الطبية، فضلا عن إصابة 4812 شخصا بجروح.

وبين المدنيين، ثلاثة صحافيين استشهدوا في غارة إسرائيلية استهدفت سيارتهم في جنوب البلاد، هم علي شعب وفاطمة فتوني وشقيقها المصور محمد فتوني.

وأعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل) مقتل ثلاثة من جنودها. فيما أعلن الجيش اللبناني استشهاد تسعة من جنوده، أحدهم كان أثناء الخدمة. ولم يعلن حزب الله عن الخسائر في صفوف عناصره.

إسرائيل

أفادت مصادر طبية والسلطات في إسرائيل بمقتل 23 مواطنا في الجانب بهجمات إيرانية منذ بدء الحرب. من بينهم 17 إسرائيليا، أربعة منهم قصّر، إضافة إلى فيليبينيتين وتايلاندي.

وقُتل مواطنان آخران في شمال إسرائيل إثر إطلاق صواريخ من لبنان حيث تخوض إسرائيل معارك ضد حزب الله.

كما قُتل مواطن إسرائيلي آخر قرب الحدود اللبنانية بنيران المدفعية الإسرائيلية، وهو ما عزاه الجيش الإسرائيلي إلى "خطأ" في عملياته.

وقالت "نجمة داود الحمراء"، إن حصيلة الجرحى تخطت 550 شخصا أصيبوا بسقوط شظايا أو حطام أو في انفجارات جراء القصف الذي تشنه إيران ردا على الحرب الإسرائيلية – الأميركية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أحد عشر جنديا في معارك في جنوب لبنان.

الضفة

قُتلت أربع نساء على الأقلّ بشظايا صاروخية بالقرب من الخليل في الضفة الغربية المحتلة، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

الخليج

أبلغت سلطات دول الخليج والقيادة المركزية للجيش الأميركي (سنتكوم) عن مقتل 41 شخصا في الخليج منذ بدء الهجمات الإيرانية، بينهم 22 مدنيا.

القتلى الآخرون هم من القوات العسكرية وطواقم الأمن، بينهم سبعة عناصر أميركيين.

وفي الإمارات، قُتل 12 شخصا هم عشرة مدنيين إضافة إلى عسكريين قضيا إثر حادث مروحية نُسب إلى عطل تقني.

وفي الكويت، أعلنت المؤسسة العسكرية والحكومة عن سبعة قتلى هم جنديان كويتيان وعنصران في حرس الحدود وثلاثة مدنيين، بينهم فتاة في الحادية عشرة وعامل هندي بمحطة لتوليد الكهرباء.

وفي السعودية، أفاد الدفاع المدني بمقتل مدنيَّين.

وفي البحرين، أعلنت وزارة الداخلية مقتل مدنيَّين. كما قُتل متعاقد مدني مغربي مع القوات المسلحة الإماراتية في هجوم صاروخي إيراني أثناء "مهمة روتينية" إلى جانب قوة دفاع البحرين، وفق ما أعلنت البحرين والإمارات.

وفي سلطنة عُمان، كشف مركز الأمن البحري عن مقتل بحّار في عرض البحر، فيما أعلنت السلطات مقتل عاملَين أجنبيَّين في هجوم بمسيّرة على منطقة صناعية.

وفي قطر، أعلنت وزارة الدفاع مقتل أربعة منتسبين للقوّات المسلّحة القطرية وثلاثة مواطنين أتراك بينهم عسكري، في حادث تحطّم مروحية في المياه الإقليمية للبلاد.

العراق

أعلنت فصائل مسلّحة وسلطات محلّية مقتل 115 شخصا على الأقلّ منذ بدء الحرب، بحسب الأرقام المعلن عنها.

وقالت فصائل عراقية موالية لإيران ومصادر أمنية، إن 75 مقاتلا في الفصائل و"الحشد الشعبي" قتلوا بضربات جوية منسوبة إلى إسرائيل والولايات المتحدة.

وقُتل مدنيان في سقوط طائرة مسيرة "مفخخة قادمة من إيران" على منزلهما بمحافظة إربيل، وفق ما أفادت السلطات المحلية فجر الثلاثاء.

وقُتل ثلاثة مدنيين على الأقلّ، الثلاثاء، في قصف طال منزلا في محافظة البصرة في جنوب العراق، وفق ما أفاد مسؤولان.

وأعلن إقليم كردستان العراق الثلاثاء، أن حصيلة قتلى الهجوم الصاروخي الباليستي الإيراني في 24 آذار/ مارس على قوات البشمركة ارتفعت إلى سبعة، بعد وفاة جندي متأثرا بجروحه.

وقُتل سبعة عناصر من الجيش العراقي في ضربة على موقع عسكري في محافظة الأنبار بغرب العراق، وفق وزارة الدفاع العراقية، غداة قصف دام على الموقع نفسه الذي يضمّ كذلك عناصر من هيئة "الحشد الشعبي".

وقُتل عنصران في الشرطة في الموصل بشمال العراق في استهداف لموقعهما فيما أُصيب خمسة آخرون بجروح، بحسب وزارة الداخلية العراقية.

وأبلغت مجموعات كردية عن مقتل خمسة مقاتلين أكراد إيرانيين على الأقلّ في ضربات حمّلت إيران المسؤولية عنها على مواقع لها في شمال العراق.

كما أفادت سلطات الإقليم بمقتل حارس في مطار أربيل في هجوم جوي طال المرفق.

وقُتل ضابط في هجوم بمسيّرة تعرّض له مقرّ جهاز المخابرات الوطني العراقي في حيّ سكني في وسط بغداد.

وأعلنت فرنسا مقتل جندي فرنسي بمسيّرة إيرانية في إقليم كردستان.

وأبلغ الجيش الأميركي عن مقتل ستة جنود إثر تحطم طائرة للتزود بالوقود في غرب العراق في حادث قال إنه لم يكن ناجما عن نيران معادية أو صديقة.

الأردن

أعلنت السلطات الأردنية إصابة 30 شخصا في مناطق مختلفة من البلد بسبب تساقط شظايا مسيّرات وصواريخ إيرانية، ولم تعلن عن أي قتلى حتى الآن.

سورية

أعلن التلفزيون السوري الرسمي إصابة ثمانية أشخاص إثر تساقط شظايا في التاسع من آذار/ مارس.

إصابات الأميركيين في الشرق الأوسط

إضافة إلى العناصر السبعة الذين أكدت "سنتكوم" مقتلهم في الخليج والستة الآخرين في العراق، أعلن الجيش الأميركي إصابة نحو 300 من عناصره في سبع دول في الشرق الأوسط منذ بدء الحرب، بينهم عشرة اعتُبرت إصاباتهم خطرة، بحسب القيادة المركزية الأميركية.