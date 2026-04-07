موجز أنباء العالم الثلاثاء: واشنطن تهدد إيران بأدوات لم تستخدمها ومخاوف من تصاعد الحرب

تتواصل الحرب على إيران مع تهديدات أميركية باستخدام "أدوات" لم تُستخدم بعد، في ظل غارات على بنى تحتية إيرانية ومخاوف إقليمية من تصاعد حدة الحرب، فيما تعثر قرار في مجلس الأمن لإعادة فتح مضيق هرمز بعد فيتو روسي-صيني.

حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، من "موت حضارة بأكملها" في إيران إذا لم تستجب البلاد لتهديده الأخير بقبول مطالب الولايات المتحدة لإنهاء الحرب.

وكتب على منصته "تروث سوشال"، أن "حضارة بأكملها ستموت الليلة، ولن تعود أبدا. لا أريد ذلك، لكنه على الأرجح سيحدث. من يدري؟".

بدوره حذّر نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس من أن لدى الولايات المتحدة "أدوات" للتعامل مع إيران "لم نقرر استخدامها بعد".

وتأتي تصريحاتهما بعد توعد ترامب إيران بتدمير بناها التحتية في حال عدم فتح مضيق هرمز، الشريان الحيوي لإمدادات النفط في العالم.

واستخدمت روسيا والصين، حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي، لإسقاط مشروع قرار يدين إيران على خلفية إغلاق مضيق هرمز، ويدعو إلى إعادة فتحه فورًا، في خطوة عكست انقسامًا داخل المجلس بشأن التطورات في المنطقة.

وحظي مشروع القرار الذي بادرت إليه البحرين بدعم من دول خليجية والولايات المتحدة وإسرائيل، بتأييد 11 عضوًا في مجلس الأمن، فيما صوّتت روسيا والصين ضده، وامتنعت باكستان وكولومبيا عن التصويت، ما حال دون اعتماده.

وقبل ساعات من انتهاء المهلة تعرّضت طهران لسلسلة غارات، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية. واستُهدف جسر قرب مدينة قم المقدسة، وجسر سكة حديد في مدينة كاشان وسط البلاد.

كما أُغلق طريق سريع رئيسي في شمال إيران يربط مدينة تبريز الرئيسية بطهران عبر زنجان، بعد استهدافه على بُعد حوالي 90 كيلومترا من تبريز.

واستُهدفت خطوط للسكك الحديد في كرج قرب طهران، ونشرت وكالة أنباء ميزان صورا تظهر عناصر من الهلال الأحمر ينقلون جريحا على حمالة.

وأُلغيت جميع رحلات القطارات من وإلى مدينة مشهد ثاني أكبر مدن إيران، عقب تحذير إسرائيلي من استخدام خطوط السكك الحديد.

وهدّد الحرس الثوري الإيراني بالردّ على استهداف البنى التحتية في إيران بـ"عمل" من شأنه أن "يحرم الولايات المتحدة وحلفاءها من النفط والغاز في المنطقة لسنوات".

من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي إتمام موجة غارات واسعة النطاق استهدفت عشرات "مواقع البنية التحتية" في إيران.

الخليج

في السعودية، استهدفت هجمات ليل الإثنين - الثلاثاء مجمعا للبتروكيميائيات في منطقة صناعية مترامية بمدينة الجُبيل في شرق المملكة، على ما أفاد شاهد في المكان، بعد إعلان الرياض اعتراض سبعة صواريخ باليستية في المنطقة.

وفي الإمارات، أصيب شخصان بجروح في هجوم صاروخي إيراني استهدف مبنى لشركة الثريا للاتصالات في الشارقة، بعد أسبوع من هجوم بمسيّرة إيرانية استهدف المبنى نفسه من دون وقوع إصابات.

ومن ناحيتها، حذّرت قطر من أن المنطقة تقترب من وضع "لا يمكن السيطرة عليه" مع تواصل الحرب الإسرائيلية – الأميركية على إيران.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري خلال إحاطة صحافية "حذّرنا منذ العام 2023 من أن التصعيد، إذا تُرك بدون رادع، سيقودنا إلى وضع لا يمكن السيطرة عليه، ونحن على وشك الوصول إلى هذه النقطة".

لبنان

على الجبهة اللبنانية أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استكمل نشر قواته البرية على "خط دفاع" في جنوب لبنان حيث تدور معارك مع عناصر حزب الله.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على البلاد منذ انضمام حزب الله إلى جانب إيران في 2 آذار/ مارس، إلى 1530 شهيدا و4812 مصابا.

تركيا

أُصيب شرطيان إثر تبادل لإطلاق نار أمام القنصلية الإسرائيلية في إسطنبول، فيما قتُل اثنان من المهاجمين الثلاثة، وفق ما أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية (تي آر تي).

العراق

أعلنت هيئة "الحشد الشعبي" مقتل أحد عناصرها في قصف على غرب العراق قرب الحدود مع سورية، متهمة الولايات المتحدة وإسرائيل بذلك.

قُتل ثلاثة مدنيين على الأقلّ، في قصف طال منزلا في محافظة البصرة المحاذية للحدود مع الكويت في جنوب العراق، حسبما قال مسؤولان محلي وأمني.

فيما أعلنت كتائب حزب الله في العراق، الإفراج عن الصحافية الأميركية شيلي كيتلسون، وقالت إنه يتعين عليها مغادرة البلاد فورا.

مصر

اكتشفت شركة النفط والغاز الإيطالية العملاقة "إيني" بئرا جديدة للغاز قبالة سواحل البحر المتوسط المصرية بقدرة إنتاجية تبلغ نحو تريليوني قدم مكعب، فيما تواجه مصر صعوبات في توفير الطاقة جراء حرب الشرق الأوسط.

الحرب الروسية – الأوكرانية

أسفر قصف روسي على مدينة خيرسون في جنوب أوكرانيا عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة سبعة آخرين، وفق ما أفاد مسؤول محلي.

سيدني

وُجّهت الثلاثاء تهمة قتل أسرى في أفغانستان إلى الجندي الأسترالي السابق في قوات الخدمة الجوية الخاصة بن روبرتس سميث، الحاصل على أعلى وسام عسكري في بلاده تقديرا لجهوده في قتال المتمردين.

"أرتيميس 2"

اختتم روّاد الفضاء ضمن مهمّة "أرتيميس 2" رحلتهم حول القمر وباتوا في طريقهم إلى الأرض الثلاثاء، حاملين معهم ملاحظات فلكية غنية عن فوهات قمرية لا يُعرف عنها الكثير وكسوف الشمس وارتطام النيازك يأمل العلماء أن تفتح آفاقا جديدة في مجال الاستكشاف.