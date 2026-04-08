أبرز بنود الهدنة المؤقتة بين أميركا وإيران

تشمل الاتفاقية مبادئ لإعادة الحقوق الإيرانية ورفع العقوبات، فيما تبقى مسألة لبنان نقطة خلاف بين إسرائيل والوسطاء الدوليين، على أن تستكمل المفاوضات لاحقا في إسلام آباد.

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، عن وقف إطلاق النار المتبادل مع إيران لمدة أسبوعين، وذلك قبل أقل من ساعتين من الموعد النهائي الذي حدده لطهران لفتح مضيق هرمز أو مواجهة ضربات أميركية واسعة. وأكد ترامب أن الهدنة مشروطة بموافقة إيران على فتح المضيق بشكل كلي وفوري وآمن، وأنها جاءت بعد محادثات مع الجانب الباكستاني.

أبرز بنود الاتفاق كما أعلنها ترامب:

الولايات المتحدة ستتبع مقترح إيران المكون من 10 نقاط كأساس للتفاوض.

وقف الهجمات على إيران لمدة أسبوعين، مع الالتزام بالهدنة المتبادلة.

بنود وردت عن إيران عبر عباس عراقجي ومجلس الأمن القومي:

توقف العمليات العسكرية الإيرانية إذا توقفت الهجمات عليها.

تنظيم مرور آمن لمدة أسبوعين عبر مضيق هرمز بالتنسيق مع القوات المسلحة الإيرانية.

استمرار سيطرة إيران على المضيق.

عدم الاعتداء على لبنان.

انسحاب القوات القتالية الأميركية من جميع القواعد ونقاط الانتشار في المنطقة.

وضع بروتوكول آمن للملاحة في مضيق هرمز.

دفع تعويضات كاملة لإيران وفق التقديرات المعتمدة.

رفع جميع العقوبات الأولية والثانوية وقرارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومجلس الأمن.

الإفراج عن جميع الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج.

تثبيت هذه البنود في قرار ملزم يصدر عن مجلس الأمن.

إعلان الوسيط الباكستاني شهباز شريف:

اتفاق الطرفين على وقف فوري لإطلاق النار في كل مكان، بما في ذلك لبنان وأماكن أخرى.

سريان وقف إطلاق النار بشكل فوري.

دعوة وفود الولايات المتحدة وإيران لمواصلة المفاوضات يوم الجمعة 10 نيسان/إبريل للتوصل إلى اتفاق شامل يشمل جميع النزاعات.

موقف إسرائيل:

مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أعلن أن الهدنة لا تشمل لبنان، مؤكدًا دعم إسرائيل لقرار ترامب بتعليق الهجمات ضد إيران لمدة أسبوعين، في تناقض مع تصريحات الوسيط الباكستاني حول شمول لبنان.