اتهامات إيرانية مباشرة لإسرائيل بخرق وقف إطلاق النار المؤقت عبر تصعيد الهجمات على الجبهة اللبنانية، وتحذير واضح من انسحاب وردّ عسكري، مقابل تحرّك باكستاني لمحاولة إنقاذ مسار التهدئة قبل انهياره.

يتصاعد التوتر حول وقف إطلاق النار المعلن بين الولايات المتحدة وإيران، في ظل اتهامات إيرانية لإسرائيل بخرق الاتفاق عبر استمرار هجماتها على لبنان، ما يهدد مسار التهدئة ويضع الهدنة الهشّة أمام اختبار فعلي، بالتزامن مع تحركات دبلوماسية في محاولة تثبيت الاتفاق.

بحسب ما أوردته صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلًا عن مصادر مطلعة، أبلغت إيران الوسطاء أنها لن تشارك في محادثات وقف إطلاق النار المرتقبة في إسلام أباد ما لم يتم التوصل إلى وقف إطلاق النار في لبنان، مشيرة إلى أن مشاركتها في المفاوضات تبقى مشروطة بوقف العمليات هناك، وأضافت المصادر أن طهران لوّحت أيضًا بإمكانية التراجع عن خطوة فتح مضيق هرمز في حال عدم الاستجابة لهذا الشرط.

وفي هذا السياق، قال رئيس وزراء باكستان، شهباز شريف، مساء اليوم، الأربعاء، إن "خروقات وقف إطلاق النار تم الإبلاغ عنها في عدة مواقع عبر مناطق النزاع، ما يقوّض روح عملية السلام"، مضيفًا "أحثّ بجدية جميع الأطراف على ممارسة ضبط النفس واحترام وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين كما تم الاتفاق عليه، بما يتيح للدبلوماسية أن تتقدم نحو تسوية سلمية للنزاع".

في المقابل، قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في مقابلة إن لبنان "ليس مشمولًا بوقف إطلاق النار مع إيران"، معتبرًا أنه "مسألة أخرى" منفصلة عن الحرب مع طهران "سيتم التعامل معها أيضا"، فيما أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن "لبنان ليس جزءا من اتفاق وقف إطلاق النار"، وذلك رغم تأكيد الوسيط الباكستاني صراحة أن الاتفاق يشمل وقف القتال في جميع الجبهات، بما فيها لبنان.

بالتوازي، أجرى وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اتصالًا هاتفيًا مع قائد الجيش الباكستاني، عاصم منير، الذي اضطلعت بلاده بدور الوسيط في التوصل إلى وقف إطلاق النار المؤقت بين واشنطن وطهران، وبحسب بيان وزارة الخارجية الإيرانية، فقد "بحث خروقات النظام الصهيوني في لبنان وإيران لاتفاق وقف إطلاق النار".

وتزامن ذلك مع تصعيد إسرائيلي واسع على لبنان، حيث شن الطيران الحربي، الأربعاء، غارات متزامنة استهدفت مناطق عدة بينها بيروت، وارتكبت مجازر بحق المدنيين؛ وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية في بيان أن الحصيلة الأولية لضحايا الهجمات الإسرائيلية تقدر بمئات الشهداء الجرحى.

وفي المواقف الإيرانية، نقلت وكالة "تسنيم" عن مصدر أن "إيران ستنسحب من الاتفاق إذا واصلت إسرائيل انتهاك وقف إطلاق النار بهجومها على لبنان"، مضيفًا أن "الولايات المتحدة وافقت على وقف الحرب على جميع الجبهات بما فيها لبنان"، وأن "قواتنا تحدد أهدافا للرد على عدوان الكيان الصهيوني في لبنان اليوم".

وفي السياق ذاته، نقلت وكالة "فارس" عن مصدر عسكري أن إيران "بصدد إعداد ردّ على خرق وقف إطلاق النار من قبل إسرائيل"، في إشارة إلى استمرار الهجمات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية رغم الاتفاق. فيما أفادت "تسنيم"، نقلًا عن مصدر مطلع، بأن "الولايات المتحدة وافقت على وقف الحرب على جميع الجبهات بما فيها لبنان".

وفي التفاصيل، قال مسؤول عسكري إيراني، في تصريحات لوكالة "فارس" شبه الرسمية، إن إسرائيل خرقت اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت الذي تم التوصل إليه مع الولايات المتحدة، رغم أنه يشملها، وذلك عبر استمرار هجماتها على الأراضي اللبنانية.

وأضاف: "بعد الانتهاكات المتكررة من قبل جيش الكيان الصهيوني لوقف إطلاق النار المؤقت ضد لبنان والمقاومة الإسلامية فيه، تستعد إيران لتنفيذ عمليات ردع تستهدف المواقع العسكرية الإسرائيلية في الأراضي المحتلة".

وأشار المصدر إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار كان يهدف إلى وقف القتال في جميع جبهات المنطقة، معتبرًا أن "استمرار الهجمات رغم الاتفاق يعزز وجهة نظر في طهران مفادها أن الولايات المتحدة إما غير قادرة على كبح رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أو أنها منحت الكيان الصهيوني حرية التحرك عبر القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)".

وفي موازاة ذلك، أعلن رئيس الوزراء الباكستاني أن وفدين أميركي وإيراني سيصلان إلى باكستان، الجمعة، في إطار جهود الوساطة بين الطرفين. وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد أعلن فجر الأربعاء وقف الضربات على إيران لمدة أسبوعين، مشروطًا بالفتح الكامل والفوري لمضيق هرمز، وأن يكون وقف إطلاق النار ثنائي الجانب.

وجاء إعلان ترامب قبل أقل من ساعتين من انتهاء المهلة التي منحها لإيران لإعادة فتح مضيق هرمز والقبول باتفاق، قبل تنفيذ تهديده بتدمير ما قال إنها "حضارة بأكملها".

من جانبها، أعلنت الحكومة الإيرانية أنها تسعى إلى اختتام المفاوضات في باكستان لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل خلال فترة وقف إطلاق النار التي تمتد 15 يومًا.