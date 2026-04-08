إيران ترى أن التفاوض "بلا معنى": الخلاف حول لبنان يضع الهدنة على المحك

تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران قبيل مفاوضات إسلام آباد، على خلفية خلاف حاد بشأن شمول لبنان في اتفاق وقف إطلاق النار، وسط تحذيرات أميركية من انهيار المفاوضات، وتمسك إيراني بربط التهدئة بوقف الهجمات الإسرائيلية.

تتصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران حول مصير الهدنة الهشّة، في ظل خلاف حاد بشأن شمول لبنان في اتفاق وقف إطلاق النار، ما يهدد بانهيار المفاوضات المرتقبة، وسط تصعيد عسكري إسرائيلي وضغوط إيرانية تربط استمرار التهدئة بوقف الهجمات على لبنان.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وحضّ نائب الرئيس الأميركي، جاي دي فانس، إيران على عدم السماح بانهيار اتفاق وقف إطلاق النار بسبب التطورات في لبنان، قبيل أيام من قيادته جولة مفاوضات مع طهران في باكستان.

وقال فانس، في تصريحات للصحافيين من المجر، إن "إذا أرادت إيران أن تدع هذه المفاوضات تنهار بسبب لبنان، الذي لا علاقة له بها، والذي لم تقل الولايات المتحدة يومًا إنه جزء من وقف إطلاق النار، فهذا في النهاية خيارها".

في المقابل، شدّد الرئيس الإيراني، مسعود بيزشكيان، على أن وقف إطلاق النار في لبنان يُعد "من الشروط الأساسية" ضمن خطة طهران المؤلفة من عشر نقاط، والتي تشكل أساس الهدنة مع الولايات المتحدة.

وأفادت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا" أن بيزشكيان أكد، خلال محادثة هاتفية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن "قبول إيران بوقف إطلاق النار هو دليل واضح على تحلّيها بحس المسؤولية وعلى وجود إرادة حقيقية لديها لحل النزاعات".

كما شدّد على "ضرورة وقف إطلاق النار في لبنان"، مذكّرًا بأن هذا المطلب جزء أساسي من الخطة الإيرانية التي وصفها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بأنها "أساس قابل للتفاوض" في مرحلة ما بعد الهدنة.

تشكيك إيراني بالمفاوضات وتحذيرات من انهيارها

في سياق متصل، اعتبر رئيس مجلس الشورى الإيراني، محمد باقر قاليباف، أن التفاوض مع الولايات المتحدة "غير منطقي"، متهمًا واشنطن بارتكاب "انتهاكات" لخطة طهران.

وقال في بيان نشره عبر منصة "إكس": "الأساس العملي الذي يمكن التفاوض عليه تم انتهاكه بشكل علني وواضح، حتى قبل بدء المفاوضات"، مضيفًا أن "وقف إطلاق نار ثنائي أو الدخول في مفاوضات مسألة غير منطقية".

وشدد على أنه "لا معنى" للمفاوضات في ظل هذه الظروف، موضحًا أن الهجوم على لبنان، وانتهاك الأجواء الإيرانية، وإنكار حق إيران في التخصيب، تمثل خرقاً لثلاثة بنود رئيسية من هذا الإطار.

وأشار إلى أن "انعدام الثقة التاريخي العميق" تجاه الولايات المتحدة نابع من "انتهاكاتها المتكررة لجميع أشكال الالتزامات". وكان قاليباف قد حذر سابقًا من أن "المنطقة بأكملها ستحترق" نتيجة ما وصفه بـ"تحركات متهورة".

ومن المقرر أن يلتقي ممثلو الولايات المتحدة وإيران، السبت المقبل في إسلام أباد، للتفاوض على تسوية تتجاوز هدنة الأسبوعين، التي أُقرت في اللحظات الأخيرة قبل انتهاء مهلة الإنذار التي حددها ترامب.

وسيترأس فانس الوفد الأميركي، الذي يضم المبعوث الخاص ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر.

ورغم دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ بعد نزاع استمر 39 يومًا، لم تهدأ الأوضاع ميدانيًا، حيث تواصلت الضربات الإسرائيلية على لبنان، وأسفرت، وفق وزارة الصحة اللبنانية، عن مقتل 112 شخصًا وإصابة 837 آخرين في يوم واحد.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه نفذ "أكبر ضربة منسّقة" ضد حزب الله منذ بدء الحرب، مستهدفًا "مئات" من عناصره، بينهم قائد ميداني. وأثارت هذه الهجمات موجة إدانات دولية واسعة، فيما أكد حزب الله "حقه في الرد"، رغم عدم إعلانه تنفيذ هجمات منذ بدء الهدنة.

كما هدد الحرس الثوري الإيراني بالرد على ما وصفه بـ"مجزرة وحشية في بيروت"، في حين نقلت وكالة "تسنيم" عن مصدر مطلع أن إيران "ستنسحب من الاتفاق" إذا استمرت إسرائيل في هجماتها على لبنان.

في تطور يعكس هشاشة التفاهم، قال مسؤول أميركي إن خطة النقاط العشر التي أعلنتها إيران "ليست نفسها" التي وافق عليها البيت الأبيض.

وتشمل الخطة الإيرانية بنودًا مثل رفع العقوبات، واستمرار تخصيب اليورانيوم، وسحب القوات الأميركية من المنطقة، إلى جانب وقف الهجمات على إيران وحلفائها.

في المقابل، أبدى ترامب استعدادًا "للبحث" في رفع العقوبات، لكنه شدد على أنه "لن يكون هناك أي تخصيب لليورانيوم".