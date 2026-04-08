إيران تعلن: "هزيمة ساحقة للعدو"... وتتجه إلى مفاوضات بشروطها

بيان رسمي إيراني يستعرض سردية "النصر الميداني"، ويضع إطارًا تفاوضيًا مشروطًا بخطة من 10 نقاط تشمل مضيق هرمز، رفع العقوبات، وانسحاب القوات الأميركية، مع التأكيد على أن المفاوضات امتداد للمعركة لا نهايتها.

أعلنت أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، في بيان رسمي، فجر الأربعاء، تحقيق "معظم أهداف الحرب"، بالتوازي مع التوجه إلى مفاوضات مرتقبة مع الولايات المتحدة في إسلام آباد، وفق شروط وصفتها بأنها "ثابتة" تستند إلى خطة من عشر نقاط، وذلك في إطار موقف رسمي يستعرض مجريات الحرب والمرحلة المقبلة من التفاوض.

وأشار البيان إلى أنه على مدار أكثر من شهر، طالب "العدو" إيران بوقف "الهجوم الشرس"، إلا أن المسؤولين "رفضوا جميع هذه المطالب"، مؤكدين منذ البداية "مواصلة الحرب حتى تحقيق الأهداف، بما في ذلك إلحاق الهزيمة بالعدو وإضعافه وإزالة التهديد طويل الأمد"، مضيفًا أن الحرب استمرت حتى "اليوم الأربعين". كما شدد على أن إيران "رفضت مرارًا المواعيد النهائية التي حددها الرئيس الأميركي"، وأكدت أنها "لا تعير أي اهتمام لأي موعد نهائي من العدو".

وأضاف البيان أن إيران "حققت تقريبًا جميع أهداف الحرب"، وأن "أبناءها قادوا العدو إلى عجز تاريخي وهزيمة ساحقة"، مشيرًا إلى أن القرار "هو مواصلة هذه المعركة ما دام ذلك ضروريًا حتى تترسخ إنجازاتها وتُبنى معادلات أمنية وسياسية جديدة في المنطقة على أساس الاعتراف بقوة إيران وسيادتها ومقاومتها".

وأوضح أن القرار بالتوجه إلى المفاوضات جاء "بناءً على نصيحة المرشد الأعلى للثورة الإسلامية وموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي"، وفي ظل ما وصفه بـ"تفوق إيران وعجز العدو عن تنفيذ تهديداته"، و"القبول الرسمي لجميع المطالب المشروعة للشعب الإيراني"، مشيرًا إلى أنه تقرر "عقد مفاوضات في إسلام آباد لوضع اللمسات الأخيرة على التفاصيل"، على أن يتم، "خلال 15 يومًا كحد أقصى"، الانتقال إلى مفاوضات سياسية بعد تثبيت ما وصفه بـ"انتصار إيران في ساحة المعركة".

وفي هذا السياق، ذكر البيان أن إيران "رفضت جميع الخطط التي قدمها العدو"، وقدمت "خطة من عشر نقاط" إلى الجانب الأميركي عبر باكستان، تتضمن "المرور المنظم عبر مضيق هرمز بالتنسيق مع القوات المسلحة الإيرانية"، و"إنهاء الحرب ضد جميع عناصر محور المقاومة"، و"انسحاب القوات القتالية الأميركية من جميع القواعد ونقاط الانتشار في المنطقة"، إضافة إلى "إنشاء بروتوكول عبور آمن في مضيق هرمز يضمن هيمنة إيران"، و"دفع كامل تعويضات إيران"، و"رفع جميع العقوبات"، و"الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة"، و"التصديق على هذه الترتيبات بقرار ملزم من مجلس الأمن".

وأشار البيان إلى أن "رئيس وزراء باكستان أبلغ إيران بأن الجانب الأميركي قبل هذه المبادئ كأساس للمفاوضات"، معتبرًا أن ذلك يمثل "استسلامًا لإرادة الشعب الإيراني"، وبناءً عليه تقرر إجراء مفاوضات لمدة أسبوعين في إسلام آباد "استنادًا إلى هذه المبادئ فقط"، مع التأكيد على أن ذلك "لا يعني نهاية الحرب"، وأن إيران "لن تقبل بإنهائها إلا بعد الانتهاء من تفاصيل الخطة العشرية".

وأوضح أن المفاوضات ستبدأ يوم الجمعة 11 نيسان/ أبريل، "وسط انعدام ثقة تام بالجانب الأميركي"، مع إمكانية تمديدها باتفاق الطرفين، داعيًا إلى "الحفاظ على الوحدة الوطنية" واعتبار المفاوضات "امتدادًا للميدان"، ومؤكدًا أن "الأيدي على الزناد"، وأن الرد سيكون "بقوة" في حال "ارتكب العدو أدنى خطأ".