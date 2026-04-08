استئناف الحركة في مضيق هرمز بعد الهدنة بين إيران وأميركا

أظهرت بيانات موقع لتتبع حركة الملاحة البحرية، عبور سفينتين مضيق هرمز منذ بدء سريان الهدنة بين إيران وأميركا، فيما أكدت المنظمة البحرية الدولية أنها تعمل على آلية تكفل "عبورا آمنا".

عبرت سفينتان مضيق هرمز منذ أن وافقت إيران على إعادة فتحه في إطار اتفاق وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة، وفقا لبيانات موقع "مارين ترافيك" لتتبع حركة الملاحة البحرية.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وجاء في حساب "مارين ترافيك" على منصة "إكس"، أن سفينة الشحن "أن جي إيرث" المملوكة لشركة يونانية، عبرت المضيق عند الساعة 8:44 من يوم الأربعاء بتوقيت غرينتش، فيما عبرت السفينة "دايتون بيتش" التي ترفع علم ليبيريا قبلها عند الساعة 6:59 "بعد وقت قصير من مغادرتها مرفأ بندر عباس".

يأتي ذلك بعد ساعات على توصل الولايات المتحدة وإيران ليل فجر اليوم الأربعاء إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين يقضي بفتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة.

وأكدت المنظمة البحرية الدولية، وهي وكالة تابعة للأمم المتحدة مكلفة الأمن البحري، أنها تعمل على آلية تكفل "عبورا آمنا" في مضيق هرمز.

وقال الأمين العام للمنظمة أرسينيو دومينغيز في تصريح صحافي "بدأت العمل مع الأطراف المعنيين لوضع آلية مناسبة بهدف ضمان أمن عبور السفن في مضيق هرمز".

وأضاف "الأولوية الآن هي ضمان عملية إجلاء تضمن سلامة الملاحة"، بعد إعلان وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين بين الولايات المتحدة وإيران.