ترامب: يوم عظيم للسلام العالمي وإيران تبدي رغبة في المضي نحو التهدئة

يأتي الاتفاق قبيل انطلاق محادثات مرتقبة في إسلام آباد بوساطة باكستان، وسط إشارات إلى دور محتمل للصين في دفع التهدئة، وبعد أسابيع من التصعيد العسكري.

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الأربعاء، إن الولايات المتحدة حققت "نصرا كاملا وشاملا" بعد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين مع إيران.

وقال ترامب في مقابلة هاتفية قصيرة مع فرانس برس بعد وقت قصير من إعلان الهدنة "إنه نصر كامل وشامل. 100 في المئة. ليس هناك أدنى شك في ذلك".

ولم يوضح الرئيس الأميركي ما إذا كان سيعود إلى تهديداته بتدمير محطات الطاقة المدنية والجسور الإيرانية في حال انهيار الاتفاق.

وقال ترامب ردا على سؤال بشأن مصير اليورانيوم المخصب الإيراني "سيتم التعامل مع ذلك على أكمل وجه وإلا لما كنت لأوافق" على التسوية.

ويمثل مصير اليورانيوم قضية رئيسية في حرب قال الرئيس الأميركي إنها تهدف إلى ضمان عدم حصول الجمهورية الإسلامية على السلاح النووي.

وقال ترامب بشأن ما إذا كان بكين ضالعة في دفع طهران نحو طاولة المفاوضات للتوصل إلى هدنة "هذا ما أسمعه".

ومن المقرر أن يسافر ترامب إلى بكين في أيار/مايو للقاء الرئيس الصيني شي جينبينغ.

دعم أميركي لإعادة فتح مضيق هرمز و إيران قادرة على بدء إعادة الإعمار

وقال الرئيس الأميركي إن المرحلة الحالية تمثل يوما عظيما للسلام العالمي، مؤكدًا أن إيران تبدي رغبة في المضي نحو التهدئة.

وأوضح أن الولايات المتحدة ستسهم في معالجة حركة الملاحة المتراكمة في مضيق هرمز، بما يساعد على استعادة انسيابها بشكل طبيعي.

وأشار إلى أن إيران قادرة على البدء بعملية إعادة الإعمار، متوقعًا أن تشهد المنطقة سلسلة من التحركات الإيجابية التي قد تفضي إلى مكاسب اقتصادية كبيرة.

وأضاف أن بلاده ستعمل على تخزين إمدادات متنوعة، مع البقاء في حالة ترقب لضمان استقرار الأوضاع، معتبرًا أن المرحلة المقبلة قد تمثل "عصرًا ذهبيًا" للشرق الأوسط، على غرار ما تشهده الولايات المتحدة.

واتفقت الولايات المتحدة وإيران، فجر الأربعاء، على وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين وذلك قبل ساعة واحدة فقط من انتهاء مهلة الإنذار الذي أطلقه ترامب بتدمير الجمهورية الإسلامية، على أن تبدأ محادثات سلام في إسلام آباد الجمعة.

وبعد أكثر من خمسة أسابيع من الضربات الإسرائيلية الأميركية على إيران، أعلنت طهران فجر الأربعاء أن المحادثات مع واشنطن ستبدأ الجمعة في باكستان التي تُعدّ وسيطا رئيسيا في هذه الحرب التي بدأت في 28 شباط/فبراير.

وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت، إن الإدارة الأميركية تدرس إجراء محادثات مباشرة مع إيران لكن ذلك لم يحسم بعد.

وقال ترامب على منصته "تروث سوشال" إنه "بعد مناقشات مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف وقائد الجيش عاصم منير اللذين طلبا مني تعليق التدخل العسكري الذي كان مخططا له ضد إيران هذا المساء، وبشرط أن تقبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالفتح الكامل والفوري والآمن لمضيق هرمز، أوافق على تعليق القصف والهجمات ضد إيران لمدة أسبوعين".