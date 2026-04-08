ترامب يعلن تعليق الحرب على إيران أسبوعين: "وقف إطلاق نار مشروط بفتح هرمز"

تعليق أميركي للهجوم مشروط بفتح مضيق هرمز، في إطار مسار تفاوضي متسارع تقول واشنطن إنه قطع شوطًا كبيرًا نحو اتفاق نهائي، مع طرح إيراني من 10 نقاط وتقليص فجوات الخلاف، مقابل مهلة أسبوعين لاختبار جدية الأطراف وترجمة التفاهمات إلى اتفاق.

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، تعليق الهجوم على إيران لمدة أسبوعين، في خطوة قال إنها جاءت "استنادًا إلى محادثات مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف وقائد الجيش عاصم منير"، وبشرط موافقة طهران على فتح مضيق هرمز بشكل "كامل وفوري وآمن".

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وعلى صلة أفادت تقارير أميركية، نقلًا عن مسؤول في البيت الأبيض، بأن إسرائيل ستكون جزءًا من وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة وإيران. وبحسب المسؤول، وافقت إسرائيل على تعليق غاراتها خلال فترة استمرار المفاوضات، في إطار التفاهمات الجارية.

وقال ترامب: "بناءً على محادثات مع رئيس الوزراء شهباز شريف والمشير عاصم منير من باكستان، واللذين طلبا مني تأجيل القوة التدميرية التي كان من المقرر استخدامها الليلة ضد إيران، وبشرط موافقة الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الفتح الكامل والفوري والآمن لمضيق هرمز، أوافق على تعليق القصف والهجوم على إيران لمدة أسبوعين".

وأضاف: "سيكون هذا وقف إطلاق نار من الجانبين!"، موضحًا أن القرار يأتي بعد أن "حققنا وتجاوزنا جميع الأهداف العسكرية، ونحن متقدمون جدًا نحو اتفاق نهائي يتعلق بسلام طويل الأمد مع إيران، وبالسلام في الشرق الأوسط".

وأشار، في منشور على منصته "تروث سوشيال" إلى أن واشنطن تلقت "مقترحًا من 10 نقاط من إيران، ونعتقد أنه يشكل أساسًا قابلًا للتفاوض"، مضيفًا أن "تقريبًا جميع نقاط الخلاف السابقة تم الاتفاق عليها بين الولايات المتحدة وإيران".

وأكد ترامب أن مهلة الأسبوعين تهدف إلى "إتاحة المجال لاستكمال الاتفاق وإنجازه"، معتبرًا أن الأزمة الطويلة "باتت قريبة من الحل"، وختم بالقول: "من دواعي الشرف أن نكون على مشارف حل هذه المشكلة طويلة الأمد".

جاء ذلك في أعقاب مبادرة باكستانية قادها رئيس الوزراء شهباز شريف، دعا فيها إلى تمديد المهلة التي حدّدها ترامب وكان من المقرر ان تنتهي في الثالثة فجر الأربعاء بتوقيت القدس، لمدة أسبوعين، بهدف "إفساح المجال أمام الجهود الدبلوماسية" في ظل ما وصفه بتقدّم "ثابت وقوي" نحو تسوية سلمية قد تفضي إلى "نتائج ملموسة في المستقبل القريب"

وطالب شريف بالسماح للدبلوماسية بأن "تأخذ مجراها"، داعيًا إيران إلى "فتح مضيق هرمز لمدة أسبوعين كبادرة حسن نية"، بالتوازي مع دعوة جميع الأطراف إلى "الالتزام بوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين"، بما يتيح التوصل إلى إنهاء حاسم للحرب، ويخدم "السلام والاستقرار طويل الأمد في المنطقة"