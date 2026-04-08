تركيا: توقيف نحو 200 شخص بعد الهجوم على القنصلية الإسرائيلية

أوقفت السلطات التركية 198 مشتبها بهم في 34 محافظة ضمن حملة ضد تنظيم داعش، عقب إطلاق نار قرب القنصلية الإسرائيلية في إسطنبول أسفر عن مقتل مسلح وإصابة اثنين وشرطيين، مع توقيف 12 ووضعهم قيد الحبس الاحتياطي.

أوقفت قوات الأمن التركية، نحو مئتي شخص في حملة أمنية على مستوى البلاد، غداة عملية إطلاق نار خارج القنصلية الإسرائيلية في إسطنبول، بحسب ما أعلن وزير العدل أكين غورليك، الأربعاء.

وأفاد غورليك بأن عناصر الأمن أوقفوا 198 مشتبها به في عملية متزامنة في 34 محافظة ضد تنظيم "داعش" الإرهابي.

وقُتل مسلّح وأصيب اثنان آخران بجروح في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة خارج القنصلية، الثلاثاء. وتعرّض شرطيان كانا متمركزين أمام المقر لإصابات طفيفة.

وذكرت وزارة العدل، أن 12 من الموقوفين وضعوا قيد الحبس الاحتياطي، بينهم المسلّحان المصابان اللذان نُقلا إلى المستشفى.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن إطلاق النار.

وذكرت تقارير إعلامية تركية أن المسلّح الذي قُتل، هو رجل يبلغ من العمر 32 عاما على صلة بتنظيم داعش.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أنه على ارتباط بـ"منظمة إرهابية" وإلى أن المسلّحين المصابين هما شقيقان على صلة بتهريب المخدرات.