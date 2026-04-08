عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية الأميركية على إيران

منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية الأميركية على إيران في 28 شباط/ فبراير، وتوسّع رقعتها، سقط عدد كبير من الضحايا في أنحاء المنطقة.

ورغم دخول وقف لإطلاق النار لمدة أسبوعين بين واشنطن وطهران حيّز التنفيذ، إلا أن بعض الدول استمرت في تسجيل ضحايا جرّاء ضربات بعد الإعلان. وقالت إسرائيل إن لبنان غير مشمول بالهدنة.

وتستند هذه الأرقام إلى بيانات نشرتها حكومات، ومؤسسات عسكرية، ومؤسسات صحية، وهيئات إسعاف ومنظمات:

إيران

في السابع من نيسان/ أبريل، أفادت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان ("هرانا")، ومقرّها الولايات المتحدة، بمقتل 3636 شخصا على الأقلّ في إيران، بمن فيهم 1701 مدنيا بينهم 254 طفلا على الأقلّ، فضلا عن 1221 عسكريا و714 شخصا لم تحدّد صفتهم.

وكان نائب وزير الصحة الإيراني، علي جعفريان، قد قال في 26 آذار/ مارس، إن عدد القتلى بلغ نحو 1937 على الأقل منذ بداية الحرب، بينهم 240 امرأة و212 طفلا، مشيرا إلى أن عدد الجرحى تجاوز 24800.

لبنان

أعلنت الحكومة استشهاد أكثر من 89 شخصا وإصابة المئات في أنحاء لبنان الأربعاء في سلسلة غارات إسرائيلية على بيروت ومناطق عدّة في البلاد، هي الأعنف منذ بدء عدوان إسرائيل في آذار/ مارس.

وفي السابع من نيسان/ أبريل، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد نحو 1530 شخص، بينهم 130 طفلا و102 امرأة و57 فردا من الطواقم الطبية، فضلا عن إصابة 4812 شخصا بجروح.

وبين المدنيين، ثلاثة صحافيين استشهدوا في غارة إسرائيلية استهدفت سيارتهم في جنوب البلاد، أحدهم مراسل بارز في قناة "المنار"، التابعة لحزب الله.

وأعلنت قوة الأمم المتحدة الموقتة العاملة في جنوب لبنان ("يونيفيل")، مقتل ثلاثة من جنودها.

وأعلن الجيش اللبناني استشهاد تسعة من جنوده، أحدهم كان أثناء الخدمة.

ولم يعلن حزب الله الخسائر في صفوف مقاتليه.

الضفة الغربية

قُتلت أربع نساء على الأقلّ بشظايا صاروخية بالقرب من الخليل في الضفة الغربية المحتلة، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

الخليج

أبلغت سلطات دول الخليج والقيادة المركزية للجيش الأميركي ("سنتكوم") عن مقتل 41 شخصا في الخليج منذ بدء الهجمات الإيرانية، بينهم 22 مدنيا.

القتلى الآخرون هم من القوات العسكرية وطواقم الأمن، بينهم سبعة عناصر أميركيين.

في الإمارات، قُتل 12 شخصا، هم عشرة مدنيين، إضافة إلى عسكريين قضيا إثر حادث مروحية، نُسب إلى عطل تقني.

في الكويت، أعلنت المؤسسة العسكرية والحكومة عن سبعة قتلى هم جنديان كويتيان وعنصران في حرس الحدود وثلاثة مدنيين، بينهم فتاة في الحادية عشرة وعامل هندي بمحطة لتوليد الكهرباء.

في السعودية، أفاد الدفاع المدني بمقتل مدنيَّين.

في البحرين، أعلنت وزارة الداخلية مقتل مدنيَّين. كما قُتل متعاقد مدني مغربي مع القوات المسلحة الإماراتية في هجوم صاروخي إيراني، أثناء "مهمة روتينية" إلى جانب قوة دفاع البحرين، وفق ما أعلنت البحرين والإمارات.

في سلطنة عُمان، كشف مركز الأمن البحري عن مقتل بحّار في عرض البحر، فيما أعلنت السلطات مقتل عاملَين أجنبيَّين في هجوم بمسيّرة على منطقة صناعية.

في قطر، أعلنت وزارة الدفاع مقتل أربعة منتسبين للقوّات المسلّحة القطرية، وثلاثة مواطنين أتراك بينهم عسكري، في حادث تحطّم مروحية في المياه الإقليمية للدولة الخليجية.

العراق

أعلنت فصائل مسلّحة وسلطات محلّية، مقتل 117 شخصا على الأقلّ، منذ بدء الحرب.

وقالت فصائل عراقية موالية لإيران ومصادر أمنية، إن 78 مقاتلا في الفصائل والحشد الشعبي قتلوا بضربات جوية منسوبة إلى إسرائيل والولايات المتحدة.

وقُتل مدنيان أحدهما طفل يبلغ ثمانية أعوام في غرب بغداد جرّاء سقوط "مقذوف" على منزلهما، أدّى إلى نشوب حريق، حسبما قال مصدر في الشرطة.

وقُتل مدنيان في سقوط طائرة مسيرة "مفخخة قادمة من إيران" على منزلهما بمحافظة إربيل، وفق ما أفادت السلطات المحلية، الثلاثاء.

وأعلن إقليم كردستان العراق، الثلاثاء، أن حصيلة قتلى الهجوم الصاروخي الباليستي الإيراني في 24 آذار/ مارس على قوات البشمركة ارتفعت إلى سبعة، بعد وفاة جندي متأثرا بجروحه.

وقُتل سبعة عناصر من الجيش العراقي في ضربة على موقع عسكري في محافظة الأنبار بغرب العراق، وفق وزارة الدفاع العراقية، غداة قصف دام على الموقع نفسه الذي يضمّ كذلك عناصر من هيئة الحشد الشعبي.

وقُتل عنصران في الشرطة في الموصل بشمال العراق في استهداف لموقعهما فيما أُصيب خمسة آخرون بجروح، بحسب وزارة الداخلية العراقية.

وأبلغت مجموعات كردية عن مقتل خمسة مقاتلين أكراد إيرانيين على الأقلّ في ضربات حمّلت إيران المسؤولية عنها على مواقع لها في شمال العراق.

كما أفادت سلطات الإقليم بمقتل حارس في مطار أربيل في هجوم جوي طال المرفق.

وقُتل ضابط في هجوم بمسيّرة تعرّض له مقرّ جهاز المخابرات الوطني العراقي في حيّ سكني في وسط بغداد.

وأعلنت فرنسا مقتل جندي فرنسي بمسيّرة إيرانية في إقليم كردستان.

وأبلغ الجيش الأميركي عن مقتل ستة جنود إثر تحطم طائرة للتزود بالوقود في غرب العراق في حادث لم يكن ناجما عن نيران معادية أو صديقة.

الأردن

أعلنت السلطات الأردنية إصابة 30 شخصا في مناطق مختلفة من البلد بسبب تساقط شظايا مسيّرات وصواريخ إيرانية، ولم تعلن عن أي قتلى حتى الآن.

سورية

أعلن التلفزيون السوري الرسمي إصابة ثمانية أشخاص، إثر تساقط شظايا في التاسع من آذار/ مارس.

إصابات الأميركيين

إضافة إلى العناصر السبعة الذين أكدت "سنتكوم" مقتلهم في الخليج والستة الآخرين في العراق، أعلن الجيش الأميركي إصابة نحو 300 من عناصره في سبع دول في الشرق الأوسط منذ بدء الحرب، بينهم عشرة اعتُبرت إصاباتهم خطرة، بحسب القيادة المركزية الأميركية.

إسرائيل

أفادت خدمة الإسعاف والسلطات الإسرائيلية بمقتل 23 شخصا في الجانب الإسرائيلي بهجمات إيرانية، منذ بدء الحرب.

وبين هؤلاء 17 إسرائيليا، أربعة منهم قصّر، بالإضافة إلى فيليبينيتين وتايلاندي.

وقُتل آخران في شمال إسرائيل، إثر إطلاق صواريخ من لبنان.

كما قُتل إسرائيلي آخر قرب الحدود اللبنانية بنيران المدفعية الإسرائيلية، وهو ما عزاه الجيش الإسرائيلي إلى "خطأ" في عملياته.

وقالت خدمة الإسعاف الإسرائيلية إن حصيلة الجرحى تخطت 550 شخصا أصيبوا بسقوط شظايا أو حطام أو في انفجارات جراء القصف الذي تشنه إيران ردا على الهجوم الأميركي الإسرائيلي.

وأعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أحد عشر جنديا في معارك في جنوب لبنان.